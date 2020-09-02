С чем выступит Полесский драматический театр на фестивале в Смоленске

Фото: Полесский драматический театр / БЕЛТА

На признанной международной площадке театрального искусства - VII Международном фестивале "Смоленский ковчег", который проходит на земле одного из древнейших городов России с 1 по 7 сентября, выступит и белорусский драматический театр из Пинска, сообщает БЕЛТА.

Пинчане, сообщили агентству в театре, покажут зрителям на большой сцене драматического театра имени Грибоедова в ближайший четверг спектакль-хоррор "Вий" в постановке режиссера Павла Маринича по мотивам повести Гоголя. В драматургической обработке Нины Садур, отмечают критики, "органично переплелись юмор и ужас, философские размышления о многогранности жизни и борьбе добра со злом".

Кстати, в этом году фестиваль посвящен 240-летию со дня основания смоленского театра, который, к слову, является одним из старейших в России, и 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова.

На главной сценической площадке академического театра пройдут постановки трупп из различных регионов Союзного государства. А всего программа включает в себя семь спектаклей, в числе которых пьеса Теннеси Уильямса "Стеклянный зверинец", моноспектакль по пьесе Натальи Милантьевой "Пилорама плюс", баллада Алексея Дударева о войне и любви "Не покидай меня" и другие.

Кроме этого, в рамках конкурсной программы в Смоленске состоится закрытый показ видеоспектаклей. Экспертам предстоит оценить "заочные" постановки коллективов из России, Беларуси, Польши и Швеции.

Следует добавить, что нынешний сезон - юбилейный и для белорусских актеров. Следующей весной Полесский драматический театр отметит свое 15-летие и готовится порадовать своих поклонников несколькими премьерами. "Этот сезон открыли премьерой "Утиной охоты". Практически на выходе - "Гроза", "Мнимый больной", "Трамвай "Желание", детская сказка "Жила-была Сыроежка". Очередные новинки планируем показать осенью", - уточнили агентству в театре.