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02.09.2020 17:46
Рубрика: Общество

Собянин рассказал о закупке робота "ДаВинчи" для ГКБ им. Спасокукоцкого

Текст: Любовь Проценко
Москва продолжает модернизацию своих лечебных учреждений. Вслед за больницей имени Боткина, где недавно реконструирован ряд корпусов, а также больницей N 67 с ее новым уникальным спинальным центром, завершился капитальный ремонт в городской больнице имени Спасокукоцкого. Итогом его стало открытие нового приемного отделения и клиники урологии.
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин особо оценил, что работы по обновлению этой крупнейшей многопрофильной больницы, несмотря на пандемию, не останавливались ни на день. Более того, ее коллектив, как и большинство стационаров города, подключился 13 апреля к лечению пациентов с коронавирусом и боролся с опасной инфекцией до 8 июля, пока она не начала отступать из Москвы.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Тем не менее, это не помешало созданию здесь очень комфортного и для врачей, и для больных приемного отделения, в котором сейчас оказывается помощь по самым современным европейским стандартам. В частности, для него закуплено 313 единиц медоборудования, включая мобильный аппарат УЗИ, ЭКГ, дефибрилляторы, бактерицидные облучатели. Изменился и сам подход к приему и диагностике больных: теперь пациенты не ходят по кабинетам, а специалисты приходят к ним. Одновременно новое отделение может экстренно госпитализировать 12 больных.

- Реконструирована одна из лучших в России урологических клиник, - пришел к выводу после осмотра обновленных корпусов мэр. - Здесь есть все современное оборудование. Она и раньше была неплохой, но не мирового уровня, какой стала сейчас.

Прежде больница имени Спасокукоцкого больше славилась своей сильной школой урологов. Именно это делало ее в первую очередь ведущим городским центром. Специалисты этого центра могут оказать практически весь спектр профильной медицинской помощи и мужчинам, и женщинам от диагностики и консультаций до малоинвазивных операций и высокотехнологичного лечения заболеваний мочеполовой системы.

Они широко используют эндоскопические и уродинамические исследования, все методы лучевой диагностики, включая мультиспиральную компьютерную томографию. Здесь работает кабинет рентгенударного дистанционного дробления камней, в котором применяются современные малоинвазивные методы оперативного лечения мочекаменной болезни и рака простаты. Теперь, когда в клинике обновлены шесть корпусов, возможности для работы у них стали еще шире. Еще один корпус к ним добавится до конца сентября. Это позволит дополнительно открыть восемь новых операционных. Для их оснащения, заметил Сергей Собянин, в дополнение к закупленному несколько лет назад роботу "ДаВинчи", город закупит еще один - уже с более широкими возможностями для проведения наиболее сложных операций. В целом в клинике будет установлено более 4 тысяч единиц новейшего оборудования. Благодаря этому врачи смогут принимать вместо нынешних 7 тысяч до 10 тысяч пациентов в год.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Помимо лечебной деятельности, врачи этой клиники урологии реализуют обширную образовательную программу для студентов медицинских вузов и специалистов других лечебных учреждений Москвы. По оценкам зарубежных медиков, клиника входит в тройку лидеров среди 15 клиник мира, проводивших онлайн-трансляции робот-ассистированных операций. В России второй такой клиники, с таким же набором профессиональных компетенций, просто еще не было. Ее можно сравнить разве что с американской клиникой AdventHealth Global Robotics Institute (Florida Hospital), утверждают международные эксперты.

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