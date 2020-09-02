Собянин рассказал о закупке робота "ДаВинчи" для ГКБ им. Спасокукоцкого

Мэр Москвы Сергей Собянин особо оценил, что работы по обновлению этой крупнейшей многопрофильной больницы, несмотря на пандемию, не останавливались ни на день. Более того, ее коллектив, как и большинство стационаров города, подключился 13 апреля к лечению пациентов с коронавирусом и боролся с опасной инфекцией до 8 июля, пока она не начала отступать из Москвы.

Тем не менее, это не помешало созданию здесь очень комфортного и для врачей, и для больных приемного отделения, в котором сейчас оказывается помощь по самым современным европейским стандартам. В частности, для него закуплено 313 единиц медоборудования, включая мобильный аппарат УЗИ, ЭКГ, дефибрилляторы, бактерицидные облучатели. Изменился и сам подход к приему и диагностике больных: теперь пациенты не ходят по кабинетам, а специалисты приходят к ним. Одновременно новое отделение может экстренно госпитализировать 12 больных.

- Реконструирована одна из лучших в России урологических клиник, - пришел к выводу после осмотра обновленных корпусов мэр. - Здесь есть все современное оборудование. Она и раньше была неплохой, но не мирового уровня, какой стала сейчас.

Прежде больница имени Спасокукоцкого больше славилась своей сильной школой урологов. Именно это делало ее в первую очередь ведущим городским центром. Специалисты этого центра могут оказать практически весь спектр профильной медицинской помощи и мужчинам, и женщинам от диагностики и консультаций до малоинвазивных операций и высокотехнологичного лечения заболеваний мочеполовой системы.

Они широко используют эндоскопические и уродинамические исследования, все методы лучевой диагностики, включая мультиспиральную компьютерную томографию. Здесь работает кабинет рентгенударного дистанционного дробления камней, в котором применяются современные малоинвазивные методы оперативного лечения мочекаменной болезни и рака простаты. Теперь, когда в клинике обновлены шесть корпусов, возможности для работы у них стали еще шире. Еще один корпус к ним добавится до конца сентября. Это позволит дополнительно открыть восемь новых операционных. Для их оснащения, заметил Сергей Собянин, в дополнение к закупленному несколько лет назад роботу "ДаВинчи", город закупит еще один - уже с более широкими возможностями для проведения наиболее сложных операций. В целом в клинике будет установлено более 4 тысяч единиц новейшего оборудования. Благодаря этому врачи смогут принимать вместо нынешних 7 тысяч до 10 тысяч пациентов в год.

Помимо лечебной деятельности, врачи этой клиники урологии реализуют обширную образовательную программу для студентов медицинских вузов и специалистов других лечебных учреждений Москвы. По оценкам зарубежных медиков, клиника входит в тройку лидеров среди 15 клиник мира, проводивших онлайн-трансляции робот-ассистированных операций. В России второй такой клиники, с таким же набором профессиональных компетенций, просто еще не было. Ее можно сравнить разве что с американской клиникой AdventHealth Global Robotics Institute (Florida Hospital), утверждают международные эксперты.