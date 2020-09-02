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Рубрика: Происшествия

Окончен бой

Суд поставил точку в деле о гибели тверского призывника
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 196(8250)
Четыре года колонии ждут сержанта, который довел до самоубийства срочника из Тверской области Ивана Муравьева. Приговор вынес пятигорский гарнизонный суд - повторно, поскольку горе-командир пытался добиться отмены наказания.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Вооруженные силы РФ искоренили дедовщину и казарменное хулиганство

Ивана призвали в армию осенью 2017 года. Полгода в сыктывкарской "учебке" 19-летний парень ни на что не жаловался. Потом попал в в/ч 5588 на Ставрополье. Через месяц ефрейтора Муравьева нашли мертвым в туалете казармы. В телефоне, среди неотправленных эсэмэсок, нашли текст, который психолого-психиатрическая экспертиза посчитала предсмертной запиской: "В этом виноват от части Абасов. Он подействовал на меня морально и психически, запугал".

Сержант Кирилл Абасов командовал отделением силовых электростанций в инженерно-технической роте. По словам свидетелей, предвзято относиться к Ивану он стал с первого дня. Тверитянин запомнился другим военнослужащим как добросовестный, честный и доброжелательный парень, который не нарушал дисциплину, адекватно реагировал на замечания и исполнял все указания в срок.

Следствие установило, что систематически унижал Ивана, бил по голове, вымогал деньги, требовал петь себе песни, заставлял приседать и отжиматься в противогазе. Солдат искал в интернете информацию о военной полиции, но так и не сообразил, куда можно обратиться за помощью. Опытный медицинский психолог Наталия Попова-Шолохова, выступая в суде, прокомментировала результаты анонимного анкетирования военнослужащих части. По мнению эксперта, сослуживцы не видели предсуицидального состояния Муравьева потому, что "коллектив не обладал сплоченностью, и всем было на все наплевать".

Под Владимиром солдат застрелил сослуживца

Подсудимый не признал своей вины. "Его показания на допросе и последнее слово произвели тягостное впечатление бездумного бытового зла: мол, надо же, мои негативные действия, оказывается, могут иметь серьезные последствия..." - рассказали в благотворительном фонде "Право Матери", который бесплатно представлял интересы родителей Ивана, потерявших в армии единственного сына.

Пятигорский гарнизонный военный суд признал Абасова виновным в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (по пунктам "а" и "в" части 3 статьи 286 УК РФ). Сержанта приговорили к четырем годам лишения свободы и взяли под стражу. Также суд вынес частное постановление в адрес командиров батальона и роты, чья невнимательность, выходит, стоила тверскому солдату жизни.

Между тем

В Воронеже возобновили следствие по делу о гибели солдата из Иркутской области Дмитрия Вебера. Он служил на Брянщине, весной войсковую часть перевели в столицу Черноземья для репетиций парада Победы. Тело парня с многочисленными синяками и ссадинами нашли на территории авиационного завода в апреле 2020 года. Причиной смерти, по данным судмедэкспертизы, стало удушение. Первоначально следствие выдвинуло версию о доведении до самоубийства. "Независимая экспертиза показала: многие травмы были нанесены при жизни тупым предметом неоднократно. Версии причины суицида в разговорах с матерью Дмитрия следователь неоднократно менял. 26 июня уголовное дело было закрыто", - сообщил в соцсетях депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский, который обратился в главную военную прокуратуру с просьбой возобновить расследование. Теперь назначена повторная судебно-медицинская экспертиза. Ее проведут силами ФГКУ 111 Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ.

Контакт

Фонд "Право Матери" оказывает бесплатную правовую поддержку родственникам погибших (умерших) военнослужащих, не беря ни денег за представительство в судах, ни "процента от выигрыша". Организация работает на добровольные пожертвования россиян и средства, выделенные Фондом президентских грантов. Сайт: mright.hro.org.

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