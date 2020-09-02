В московском метро появится FacePay

На всех станциях московского метро появилась система видеонаблюдения, которая позволит в перспективе оплачивать проезд по скану лица. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента транспорта.

Тотальное видеонаблюдение в подземке заработало с 1 сентября. В основном эта технология применяется для взаимодействия с правоохранительными органами. Но сейчас на ее основе будут развиваться пассажирские сервисы. В том числе, ранее анонсированная и давно ожидаемая система FacePay.

"Сейчас мы проверяем ее вместе с нашими банковскими партнерами. Планируем завершить один из этапов испытаний к 1 октября", - заявили в дептрансе.