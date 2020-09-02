В столичном Манеже открылась 33-я Московская международная книжная ярмарка

Несмотря на будний день, у входа в "Манеж" с раннего утра выстроилась внушительная очередь людей в масках, перчатках и с электронными билетами в руках, которые можно заказать только на официальном сайте ярмарки. Но разве эти временные трудности и рекомендации Роспотребнадзора остановят истинных книголюбов, которые из года в год в первых числах сентября приходят на Московскую Международную книжную ярмарку, не смея и не желая нарушать традицию?

Руководитель Роспечати Михаил Сеславинский напомнил, что ММКЯ - второе массовое мероприятие после книжного фестиваля "Красная площадь", которое проходит в самом центре столицы после снятия ограничений. "Коронавирус многое изменил в нашей жизни, но одно изменение точно к лучшему - ярмарка переехала в "Манеж". Если так и дальше пойдет, то ММКЯ вместе с фестивалем "Красная площадь" и ярмаркой Non/fiction почти замкнут книжный круг вокруг Кремля", - заметил он.

По традиции на ярмарке Роспечать подводит первые книжные итоги года. Результаты первого полугодия выглядят оптимистично: более 51 тысячи названий книг и брошюр, изданных общим тиражом в 191,2 миллиона экземпляров. По сравнению с прошлым годом, падение минимально, всего-то несколько процентов. Но по мнению главы Роспечати, последствия коронавируса еще себя проявят.

Советник президента РФ Владимир Толстой точно подметил, что мы научились узнавать друг друга по глазам, потому что все остальное скрывает маска, и категорически не согласился с теми, кто называет книжников безрассудными, раз они не боятся массовых мероприятий. "Мы смелые. Здесь собрались рыцари книгоиздания, которые встречаются с осторожностью, но с открытым забралом", - сказал он, обратив внимание на то, что ММКЯ прекрасно смотрится в "Манеже".

Со слов благодарности медикам начал свое приветственное слово спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он отметил, что среди самых интересных и востребованных на выставке - дневники врачей и книги, посвященные вирусам и болезням. "Пандемия показала, насколько важна культура и литература для людей. Если бы не было того огромного контента, созданного в мире, в том числе и литературного, если бы не было возможности онлайн посещать музеи, театры, я не знаю, что бы произошло с нами за долгие месяцы изоляции", - сказал он.

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин в свою очередь отметил, что ММКЯ - одна из возможностей помочь книгоиздателям. Не случайно на ярмарке представлено как никогда много книжных новинок: издательства торопились издать все, что было отложено из-за пандемии, и привезти книги с пылу с жару в Москву. Этой возможностью воспользовались более 300 издательств со всей страны.

"Здесь можно найти книги, которые могли и не появиться в другое время. Я всем очень рекомендую два издания - "Узнать по глазам" и "Многоликий вирус"", - после этих слов Сергей Степашин пригласил на сцену одного из ведущих разработчиков вакцины от коронавируса Виктора Зуева. За свой важный и своевременный писательский труд "Многоликий вирус. Тайны скрытых инфекций" Виктор Абрамович получил спецприз премии "Здравомыслие".

Доктор медицинских наук, профессор, вице-президент РАЕН Зуев предупредил, что вирусы не стоит недооценивать, но и бояться их не стоит. Но гораздо больше всех воодушевила новость о том, что ученые раскрыли секрет фактора старения, и лет через 30-40 наука сможет продлить человеческую жизнь до 120 лет. Как именно, читайте в его книге.

Увы, в этом году свой офлайн стенд смог открыть только один зарубежный гость - Греция. Глава Роспечати Михаил Сеславинский особо тепло поприветствовал смельчаков и поблагодарил за сотрудничество Посольство Греции в РФ.

Почетный гость ММКЯ - Республика Корея представила онлайн экскурс в свой поражающий воображение, высокотехнологичный книжный мир. Под стать и название насыщенной программы "Future-ing" или "Будущее сейчас".

Неизменной осталась обширная конкурсная программа. Не отменилась ни одна премия. "Ревизор", "Книга года", "Образ книги", "Малая Родина", "Мастер", "Блогпост", финал второго литературного конкурса "Класс" - все они составляют деловую программу ММКЯ.

Впереди еще четыре дня, наполненных событиями. Изучайте программу, заказывайте билет на официальном сайте и приходите в "Манеж". А если потеряете другу друга в этом водовороте - встречаться есть где. В центре "Манежа" у стенда "Российской газеты".