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02.09.2020 10:34
Рубрика: Происшествия

В Башкирии задержали подозреваемых в убийстве 100-летнего ветерана

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В полиции Башкирии сообщили о раскрытии убийства 100-летнего жителя Кигинского района - ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова. Правоохранители задержали двух подозреваемых.

Фото: iStock
Бывшего руководителя общества ветеранов ограбили на 750 тысяч рублей

Напомним, убийство ветерана произошло 9 июля 2020 года. Тело с признаками насильственной смерти нашли в его частном доме в селе Леуза. По версии следствия, подозреваемые узнали, что у сельчанина есть крупная сумма денег, и спланировали разбойное нападение. Ночью преступники проникли в дом пенсионера и избили его, требуя денег. Ветеран от полученных травм умер, а нападавшие, обыскав дом, нашли деньги и скрылись.

Уголовное дело было возбуждено по статьям "Убийство, сопряженное с разбоем" и "Разбой".

В управлении СКР по Башкирии уточнили, что сейчас подозреваемые задержаны, следователи с ним провели первоначальные следственные действия, в ходе которых в лесу обнаружены и изъяты деньги, похищенные у ветерана. Преступники спрятали их там сразу после совершения преступления.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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