Этой осенью в домах садового товарищества "Аэрофлот" наконец-то будет и светло, и тепло. По распоряжению городской администрации, изношенные инженерные коммуникации садоводства взяла на техническое обслуживание омская энергосетевая компания.

Специалисты провели обследование сетей товарищества и пришли к выводу, что они находятся в аварийном состоянии. На днях компания приступила к ремонту трансформаторной подстанции.

- Мы до сих пор не можем прийти в себя от радости, - не сдерживает эмоций председатель СНТ Лариса Бадера. - Ведь ситуация была просто катастрофическая. Только в этом году горели семь раз. Жили как на пороховой бочке, опасаясь, что рухнет сгнившая опора электропередачи или замкнет провисшие провода. А после того как нас обложили штрафами, садоводство и вовсе оказалось на грани закрытия.

"РГ-Неделя" уже рассказывала о проблемах жителей "Аэрофлота" ("Дачная напасть", 21.01.18). Они типичны для садоводств, образованных в советские годы. Разбитые дороги, прогнившие коммуникации, изношенные воздушные линии электропередачи, воровство электроэнергии и нехватка мощности старых аварийных подстанций. Но сибирский дачник - это особая порода. Он возделывает свой участок вопреки всему. То с вредителями борется, то с непогодой, то с урожаем, то с чиновниками.

Последние два года дачники ведут войну за свет. "Аэрофлот" уже давно превратился в небольшой поселок в черте города, в который переезжают из омских деревень и соседнего Казахстана. Покупают дачи, подключаются к электрическому отоплению и живут здесь круглый год. Более 200 семей прописано в садоводстве и не имеют другого жилья. Электрические насосы качают воду безостановочно. А еще у каждой семьи работают телевизоры, стиральные машинки, чайники, мультиварки, микроволновки. В результате изношенные сети не выдерживают нагрузки. А надзорные органы регулярно требуют привлечь СНТ к административной ответственности. Штрафы за наклонившиеся столбы и провисшие провода ложатся на плечи садоводов. В результате у товарищества накопилось два миллиона долгов.

- Еще в 2017 году министерство энергетики рекомендовало специализированным организациям взять электросети садоводческих товариществ на свой баланс, - поясняет Лариса Бадера. - Мы обращались за содействием во все компании, и везде нам ответили отказом.

Но дачникам удалось найти выход из ситуации. "Аэрофлот" стал первым из садоводческих товариществ Омской области, решившим добровольно отказаться от собственности на объекты электросетевого хозяйства. По закону, присматривать за брошенными сетями должна городская администрация. Однако процедуру по сбору доказательств, подтверждающих "бесхозяйность объектов", чиновники затянули на два года.

Тогда садоводы вновь обратились с иском в арбитражный суд, и, несмотря на то что он еще не рассмотрен, дело сдвинулось. В том числе и благодаря поддержке журналистов. Городская администрация нашла организацию, которая будет эти сети обслуживать. Мэрия уже выделила три миллиона рублей на подготовку энергокомплекса к зиме.

P. S.

- Мы советуем всем садоводам не бояться отстаивать свои права и добиваться того, что положено по закону, - подчеркивают "аэрофлотовцы". - Да, это не простой путь. Приходится обращаться в надзорные органы, вести длительную переписку с чиновниками, судиться и требовать исполнения судебных решений. Но иначе садовому товариществу сегодня не выжить.