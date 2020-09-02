СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Махачкале

Следователи завели уголовное дело по факту пожара в многоквартирном доме Махачкалы, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Пожар произошел 1 сентября около девяти часов вечера в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного дома по проспекту Гамидова. Как выяснило следствие, в квартире, где вспыхнул пожар, находились двое малолетних детей - трех и пяти лет. Квартира выгорела полностью, спасти детей не удалось.

После возгорания пламя перекинулось на пятый этаж. Там в одной из квартир от задымления скончались 24-летняя женщина и ее двое малолетних детей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас устанавливается причина пожара, опрошены очевидцы, назначен ряд экспертиз.