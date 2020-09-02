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02.09.2020 15:32
Рубрика: Общество

Холодильник Петра Великого

Текст: Людмила Гализова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 196(8250)
Археологи изучают деревянный ледник XVIII-XIX веков, обнаруженный в Наугольных палатах дворца Александра Меншикова на Университетской набережной Петербурга.

Реставрация здания ведется с 2019 года. Число найденных здесь артефактов уже превысило 10 тысяч. Особенный интерес для ученых представляет деревянный ледник - помещение для хранения продуктов. По сути, это холодильник петровских времен.

Фото: iStock
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Температура в леднике держалась в пределах четырех-пяти градусов выше нуля. Работал ледник следующим образом: весной в него складывали глыбы льда с Невы и накрывали их досками или соломой. Поверх ставили скоропортящиеся продукты. За лето лед постепенно таял - вода стекала в специальный люк и уходила в землю.

- При проведении работ по реконструкции здания в начале XIX века ледник был засыпан, уже выше появился новый уровень пола, - отмечает главный архитектор проекта по реставрации Наталья Широкова. - В результате он все это время находился в сильно увлажненном грунте, что способствовало его консервации. Все последующие строительные работы обошли его стороной - именно поэтому сегодня в нашем распоряжении уникальный памятник бытовой архитектуры в прекрасной сохранности.

Продукты из ледника подавались на царский стол

В распоряжении ученых оказался только один из венцов ледника - горизонтальных рядов деревянного сруба. Изначально конструкция была выше. Установить время постройки объекта удалось благодаря сохранившимся описям передачи усадьбы Меншикова во владения кадетского корпуса в 1732-1734 годах.

- Этот ледник был гарантированно построен в петровское время в доме сподвижника императора. Мы точно знаем, что продукты, которые хранились здесь, подавались на стол в том числе Петру Великому и его приближенным, - утверждает Елена Михайлова, заведующая лабораторией археологии, исторической социологии и культурного наследия СПбГУ.

Уникальную постройку демонтировали и начали реставрировать. После консервации и восстановления ледник планируют выставить в качестве музейного экспоната на том же месте, где он был обнаружен, - на цокольном этаже здания.

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