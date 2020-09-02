Фестиваль "Дым над водой. От классики до рока" пройдет в Гатчине

5 сентября в Приоратском парке в городе Гатчина Ленинградской области пройдет третий музыкальный фестиваль "Дым над водой. От классики до рока". В прошлом году зрители назвали его лучшим музыкальным событием лета.

Подробности о том, как будет организован столь нетривиальный и очень популярный фестиваль, рассказал его художественный руководитель маэстро Михаил Голиков во время встречи с журналистами.

Сразу уточним: вход на фестиваль будет бесплатным. Сцену установят на одном берегу Филькиного озера, а зрителей разместят на противоположной стороне. Так было на предыдущих фестивалях, так будет и сейчас. Единственное, что из-за пандемии его сроки немного перенеслись: с лета на первую неделю сентября.

Главная идея фестиваля: показать четыре стихии во всей их страстной красоте - воду, воздух, землю, огонь. И пятую стихию, которая все объединяет - симфоническую музыку.

Музыки ожидается много: рок, классика, сочинения современных композиторов, неожиданные кроссоверы - и все это на фоне живописного озера и парка. Природную красоту дополнят шоу на воде, песочная анимация, фейерверки, огненное шоу, воздушные

На сцене выступят симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический", а также Вячеслав Бутусов, группа "Чиж & Co", солистка Мариинского театра Ольга Пудова, прилетит из Португалии оперная звезда Сергей Лейферкус. Также прозвучат фантазии на тему произведений Петра Чайковского в рок-обработке к 180-летию композитора в исполнении пианиста-виртуоза Дмитрия Гайворонского и отдельно уделят внимание творчеству Виктора Цоя, погибшего 30 лет назад. Вести шоу будет фронтмен группы "АукцЫон" Олег Гаркуша.

"Если говорить о драматургии фестиваля, то мы движемся в той парадигме, которую в своё время лично благословили Йен Пейс и Джо Линн Тернер - авторы и исполнители главного хита "Smoke on the water", в честь которого и назван фестиваль. Мы стараемся сочетать возможности симфонического оркестра и всю мощь рока", - подчеркнул Владимир Цой, председатель комитета по культуре Ленинградской области.

Конечно, будут соблюдены все требуемые ныне меры безопасности. Места в небольшом партере будут расставлены в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. Будет организована термометрия. Зрители могут приходить в своих масках. Если же кто-то забудет маску дома, то этим средством индивидуальной защиты его обеспечат организаторы мероприятия.

Поскольку фестиваль планируется провести на открытом воздухе, то многое зависит от погоды. По прогнозам синоптиков, дождей в этот субботний день не ожидается. Начало фестивальной программы в 12 часов. Закончится событие огненным шоу в 20.30.

Программу фестиваля можно посмотреть на сайте.