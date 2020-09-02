Фестиваль "Дым над водой. От классики до рока" пройдет в Гатчине

Новости

ЕС попросил правительства стран Европы не сокращать карантин 22:11
Испанский суд обязал родных Франко вернуть его дворец 22:03
Перевести соцуслуги в деньги федеральные льготники могут до 1 октября 21:54
В Москве 16-летний хоккеист умер после падения с турника 21:15
В Кремле готовы помочь заболевшему Берлускони 21:03
Посольство РФ в ФРГ: Берлин не предоставил фактуры по ситуации с Навальным 21:02
"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Донни ван де Бека 20:59
От рака умер переболевший COVID-19 бывший солист "Ласкового мая" Прико 20:51
Путин поручил доработать законопроект о поиске по геолокации 20:23
Сведения о трудовой деятельности будут предоставлять за 18 лет 20:18
Сильвио Берлускони заразился COVID-19 20:10
Песков заявил о готовности РФ взаимодействовать с ФРГ по ситуации с Навальным 19:51
Захарова: Заявления Берлина по Навальному бездоказательны 19:49
Путин рекомендовал подготовить рейтинг вузов в сфере культуры 19:40
Путин поручил ежегодно проводить исторические школы 19:26
Вышел русский тизер 4-го сезона "Фарго" - с датой премьеры в России 19:22
В петербургских школах будут дежурить медики для выявления детей с ОРВИ 19:14
Путин рекомендовал анализ итогов наблюдения за общероссийским голосованием 19:14
Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей 19:13
Разработчики: "Новичок" не был применен при отравлении Навального 19:10
Реставраторы обнаружили в бельгийском фонтане шкатулку с сердцем мэра 18:56
Сергей Семак стал жертвой мошенников 18:52
До конца недели в столице возможны пробки в 9 баллов 18:49
​В 20 тоннелях Москвы теперь можно безопасно перестроиться 18:49
Московская ночная велогонка перекроет 5 сентября ряд центральных улиц 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
02.09.2020 21:34
Рубрика: Культура

Фестиваль "Дым над водой. От классики до рока" пройдет в Гатчине

Текст: Татьяна Тюменева (Ленинградская область)
5 сентября в Приоратском парке в городе Гатчина Ленинградской области пройдет третий музыкальный фестиваль "Дым над водой. От классики до рока". В прошлом году зрители назвали его лучшим музыкальным событием лета.

Подробности о том, как будет организован столь нетривиальный и очень популярный фестиваль, рассказал его художественный руководитель маэстро Михаил Голиков во время встречи с журналистами.

Сразу уточним: вход на фестиваль будет бесплатным. Сцену установят на одном берегу Филькиного озера, а зрителей разместят на противоположной стороне. Так было на предыдущих фестивалях, так будет и сейчас. Единственное, что из-за пандемии его сроки немного перенеслись: с лета на первую неделю сентября.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Оркестр "Таврический" выступил в Ивангородской крепости

Главная идея фестиваля: показать четыре стихии во всей их страстной красоте - воду, воздух, землю, огонь. И пятую стихию, которая все объединяет - симфоническую музыку.

Музыки ожидается много: рок, классика, сочинения современных композиторов, неожиданные кроссоверы - и все это на фоне живописного озера и парка. Природную красоту дополнят шоу на воде, песочная анимация, фейерверки, огненное шоу, воздушные

На сцене выступят симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический", а также Вячеслав Бутусов, группа "Чиж & Co", солистка Мариинского театра Ольга Пудова, прилетит из Португалии оперная звезда Сергей Лейферкус. Также прозвучат фантазии на тему произведений Петра Чайковского в рок-обработке к 180-летию композитора в исполнении пианиста-виртуоза Дмитрия Гайворонского и отдельно уделят внимание творчеству Виктора Цоя, погибшего 30 лет назад. Вести шоу будет фронтмен группы "АукцЫон" Олег Гаркуша.

"Если говорить о драматургии фестиваля, то мы движемся в той парадигме, которую в своё время лично благословили Йен Пейс и Джо Линн Тернер - авторы и исполнители главного хита "Smoke on the water", в честь которого и назван фестиваль. Мы стараемся сочетать возможности симфонического оркестра и всю мощь рока", - подчеркнул Владимир Цой, председатель комитета по культуре Ленинградской области.

Конечно, будут соблюдены все требуемые ныне меры безопасности. Места в небольшом партере будут расставлены в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. Будет организована термометрия. Зрители могут приходить в своих масках. Если же кто-то забудет маску дома, то этим средством индивидуальной защиты его обеспечат организаторы мероприятия.

Поскольку фестиваль планируется провести на открытом воздухе, то многое зависит от погоды. По прогнозам синоптиков, дождей в этот субботний день не ожидается. Начало фестивальной программы в 12 часов. Закончится событие огненным шоу в 20.30.

Программу фестиваля можно посмотреть на сайте

В регионах Культура Музыка Рок Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей
Минэнерго: Спрос на нефть окончательно восстановится в 2021 году
Лавров предостерег Запад от попыток оторвать Беларусь от России
В Трудовом кодексе пропишут критерии для оценки нарушений в сфере труда
Памфилова: Выборы в сентябре не нарушат учебный процесс в школах
Что посмотреть на Московской международной книжной ярмарке-2020
Как пройдет в этом году Московский кинофестиваль и что на нем покажут