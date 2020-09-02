Финляндия вновь начнет выдавать визы россиянам

С 7 сентября жители Петербурга и Москвы вновь смогут подавать заявление на финскую визу. Документы принимаются в визовых центрах, сообщает Посольство Финляндии в России.

Правда, просто так без необходимости поехать в Финляндию пока нельзя. Да и визы дадут не всем. В частности, попасть в стране смогут работники транспортных компаний, а также моряки. Примут документы на визу и от тех, кто состоит с гражданином Финляндии в незарегистрированном браке.

Последний пункт, к слову, имеет большое значение для многих жителей Петербурга и Ленинградской области. "РГ" уже писала о ситуации, когда гражданин Финляндии не смог жениться на петербурженке из-за того, что его не пропустили через границу. С новыми правилами невеста сами сможет приехать к своему жениху.

Еще одно важное послабление - решение о выдаче визы в Москве и Петербурге теперь принимаются не в представительствах Финляндии, а в визовых центрах, что должно упростить процедуру. Правда, как отмечают в посольстве, гражданам стоит быть готовыми к некоторому увеличению визового сбора. Если до пандемии он составлял 27,2 евро, то теперь 28,9 евро.