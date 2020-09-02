Мишустин выделил 4,95 млрд рублей на улучшение дорожной сети в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил регионам 4,95 миллиарда рублей на улучшение дорожной сети. Средства предназначены как на ремонт существующих трасс, так и на строительство новых.

За счет дополнительного финансирования уже в этом году отремонтируют около 110 километров магистралей, завершат строительство дороги в Мурманской области, ускорится реконструкция туннеля в Северной Осетии.

В число получателей средств входят республики Башкортостан, Марий Эл, Тыва и Северная Осетия, Волгоградская, Вологодская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Тамбовская, Тюменская и Челябинская области, Ненецкий автономный округ и Хабаровский край.