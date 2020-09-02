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02.09.2020 23:32
Рубрика: Авто

Мишустин выделил 4,95 млрд рублей на улучшение дорожной сети в регионах

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин выделил регионам 4,95 миллиарда рублей на улучшение дорожной сети. Средства предназначены как на ремонт существующих трасс, так и на строительство новых.
Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK

За счет дополнительного финансирования уже в этом году отремонтируют около 110 километров магистралей, завершат строительство дороги в Мурманской области, ускорится реконструкция туннеля в Северной Осетии.

В число получателей средств входят республики Башкортостан, Марий Эл, Тыва и Северная Осетия, Волгоградская, Вологодская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Тамбовская, Тюменская и Челябинская области, Ненецкий автономный округ и Хабаровский край.

Михаил Мишустин увеличил количество грантов для развития городской среды
В регионах Авто Дороги Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СЗФО Мурманская область СКФО Северная Осетия

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