Сергей Семак стал жертвой мошенников

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак стал еще одним тренером РПЛ, оказавшимся жертвой мошенников. Ранее крупную сумму денег якобы одному из сотрудников "Спартака" перевел наставник этой команды Доменико Тедеско.

О том, что главный тренер "Зенита" также перевел деньги мошенникам, рассказала в Instagram его жена Анна Семак.

"Не так давно мой муж получил сообщение по ватсапу от бывшего партнера по команде. Фотография приятеля на аватарке усыпила бдительность, номер телефона раздобыть несложно. Текст был такой: "Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твое доброе сердце - одна надежда на тебя". Сергей перевел крупную сумму, абонент его заблокировал", - написала она.

Также Анна Семак рассказала и о другом случае, который произошел с их сыном Иваном, когда мошенники взломали аккаунт матери его друга, и разместили информацию о том, что мальчик попал в ДТП и на его лечение нужно полмиллиона рублей. Тогда удалось выяснить, что сообщение оставляла не она.