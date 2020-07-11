Тренер "Спартака" Тедеско отдал мошенникам в Сочи 250 тыс рублей

Представители московского "Спартак" (он в субботу встречается в матче первенства страны на выезде с ФК "Сочи") подали заявление в полицию города-курорта по факту происшествия с главным тренером московского клуба Доменико Тедеско, которого обманули мошенники на 250 тысяч рублей. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на один из телеграм-каналов.

По данным спортивного издания, накануне вечером 34-летний немецкий специалист, который прилетел в Сочи вместе со своей командой, получил на мобильник сообщение с таким вопросом: "В отеле ли он сейчас?" Номер телефона был тренеру незнаком, но на аватарке имелась фотография сотрудника столичного клуба. Поэтому тренер решил ответить на это сообщение.

После состоявшегося диалога (его подробности его пока не разглашаются) главный тренер красно-белый и перевел названную сумму денег "на срочное лечение родственника".

И только после этого выяснилось, что никто из сотрудников "Спартака" денег у Тедеско не просил перевести. Также пока неизвестно, на каком языке происходило общение с мошенником: дело в том, что Тедеско уже очень неплохо освоил русский.

В данный момент сотрудники УВД МВД РФ по городу Сочи уже начали проверку по поводу этого заявления.

Напомним, на днях Доменико Тедеско после удаления во встрече с "Локомотивом" был дисквалифицирован на три матча (на игре с "Сочи" он находится на трибуне, а поединком руководит его помощник), а также оштрафован на 500 тысяч рублей.