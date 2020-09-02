В Ленобласти шестнадцатилетнюю мать заподозрили в убийстве дочери

Семимесячная девочка в поселке имени Свердлова Выборгского района Ленинградской области была задушена. В убийстве подозревают мать девочки, которой всего 16 лет, сообщает Следственный комитет по Ленобласти.

Напомним, о смерти девочки следователям рассказали врачи, они приехали по вызову в поселок.

Изначально в этой истории не было ничего подозрительного. Со слов матери, днем она уложила дочь спать, а спустя какое-то время подошла к ребенку и увидела, что девочка не дышит.

Далее мать вызвала врачей, которые констатировали смерть. В таких случаях всегда подключаются следователи, проводится экспертиза, которая устанавливает причины смерти ребенка. Зачастую доследственной проверкой все и заканчивается, например, выясняется, что смерть ребенка была естественной или имелись скрытые пороки в развитии и никто не мог предотвратить трагедии. Следователи уходят, а в семьях пытаются справиться с горем.

Но здесь история стала развиваться по другому сценарию. Обычно экспертиза занимается несколько дней, но едва тело девочки стали изучать специалисты, как появилась версия об убийстве, ведь причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия. Девочка была задушена.

Уголовное дело возбуждено в отношении матери по статье "убийство малолетнего". Сейчас следователи продолжают изучать обстоятельства этого дела, в ближайшее время юной матери предъявят обвинение и изберут меру пресечения.