Гордума утвердила новый Генеральный план Краснодара

Депутаты городской Думы Краснодара на внеочередной сессии в среду утвердили новый Генеральный план города. В документе предусмотрены 750 социальных объектов и зеленых зон в уже существующих микрорайонах, определены правила застройки новых жилищных массивов.

- Мы завершили большую и трудоемкую работу по созданию нового Генерального плана Краснодара - градостроительной конституции города, - прокомментировал событие глава Кубани Вениамин Кондратьев. - Вместе с ведущими архитекторами страны, а главное, с жителями краевой столицы постарались сделать так, чтобы документ отвечал современным требованиям комфортной жизни горожан. Теперь важно обеспечить выполнение этих требований, наладить качественный общественный контроль.

Как подчеркнули в администрации региона, по примеру Краснодара будут создаваться или корректироваться генеральные планы других городов. Прежде всего курортов - Геленджика, Анапы, Горячего Ключа. Проекты будут разрабатываться при участии советов общественников. Всю эту работу планируют провести к сентябрю 2021 года.

Как ранее писала "РГ", разработкой генплана Краснодара занимался Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (г. Санкт-Петербург). При его подготовке была сделана аэрофотосъемка города и проанализированы земельные участки, поставленные на кадастровый учет. Это позволило объективно проанализировать использование территорий.

Согласно новому Генплану краевой центр станет частью Краснодарской агломерации. По прогнозам экспертов, к 2040 году население Краснодара вырастет до 3,2 миллиона человек, поэтому будут учтены и близлежащие муниципалитеты - Северский и Динской районы, Горячий Ключ.

Основу улично-дорожной сети составляют два условных "транспортных кольца" - внешнее и внутреннее. Планируется построить автодороги, которые соединят восточные и западные районы города. В центре приоритет для движения отдадут пешеходам, велосипедистам и общественному транспорту. В зоне плотной застройки акцент сделан на транспорте высокой провозной способности - городская электричка, трамвай, автобусы.