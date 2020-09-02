Недалеко от Анапы почти трое суток тушили знаменитый заповедник "Утриш". По факту пожара полиция завела уголовное дело, а губернатор Вениамин Кондратьев после осмотра выгоревшего реликтового леса предложил закрыть для посещения эту территорию.

Площадь заповедника - 9065 гектаров земельно-лесного фонда и 783 - морской акватории. Рельеф сложный, с резкими перепадами высот, осыпными склонами. По многообразию видов растений территория входит в тройку первых в России.

Пожар начался в полдень 24 августа, а полностью потушить его удалось только к вечеру 26 августа.

За три дня огонь охватил горы Медведь, Кобыль и Базовую щель. Из-за крутых склонов и отсутствия подъездов пожарной технике было трудно добраться к месту возгорания, поэтому первыми тушить огонь бросились добровольцы - туристы и егеря. Очевидцы рассказывают, что воду на гору они носили в пятилитровых бутылках. Уже потом прибыли профессиональные спасатели и спецтехника, в том числе три вертолета, самолеты Ил-76 и Бе-200. Однако к этому времени огонь прошел около 130 гектаров, некоторые, с краснокнижными растениями, выгорели почти полностью.

По оценке ученых Южного федерального университета, на восстановление сгоревших массивов фисташек и можжевельников уйдут долгие годы и потребуются немалые средства.

Огонь затронул две особо охраняемые природные территории - федеральный заповедник "Утриш" и краевой заказник "Большой Утриш". В субботу вместе с экологами здесь побывал губернатор. Поблагодарив волонтеров за самоотверженность, он резко высказался в адрес "диких туристов", превративших "Утриш" в свою вотчину. Их следы видны тут повсюду.

"И это не картинки из фильма ужасов, это заповедная территория, - констатировал губернатор. - А мы видим лежанки, тропы, следы от костров, на которых готовили пищу. Необходимо предупреждать подобные явления, чтобы не допустить повторения ситуации. Надо оставить реликтовый лес в покое, чтобы туда не ступала нога человека. Ни за деньги, ни без денег".

По мнению министра природных ресурсов края Сергея Еремина, на "Утрише" просто не действует единая природоохранная норма, а туристов в заповедник привозят на катере. Поэтому нужно перекрыть движение, выставив охранные посты. "Открытыми можно оставить только экологические тропы, разрешив туристам проход по ним в дневное время под контролем сотрудников заповедника", - сказал министр.

На восстановление сгоревших массивов фисташек и можжевельников уйдут долгие годы

В понедельник глава Кубани предложил министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину расширить территорию заповедника "Утриш". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Губернатор попросил включить в состав заповедника всю территорию краевого заказника "Большой Утриш". В настоящее время из 590 гектаров заказника в него включены только 480. Также он предложил перевести земли лесного фонда в статус особо охраняемых природных территорий, поставить их на кадастровый учет, запретить палаточные лагеря, пребывание людей в заповеднике и наложить вето на коммерческое строительство на его территории.

В ходе состоявшегося в администрации края селекторного совещания заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова предложила продумать алгоритм восстановления территории. "Мы готовы сделать заказник федеральным, чтобы усилить его охрану. Необходимо провести отдельное совещание с администрацией региона по вопросу расширения заповедника "Утриш" за счет регионального заказника", - сказала Панова.

Тем временем

Как сообщили накануне в управлении особо охраняемых природных территорий Краснодарского края и Анапского лесничества, причиной пожара в заповеднике "Утриш" стал разожженный туристами костер. Очагом возгорания является стоянка с палатками, в которых проживали отдыхающие. Открытый огонь они использовали для приготовления пищи.