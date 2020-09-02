В крымском детдоме обнаружили десятки недоедающих детей

Сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка установили, что десятки воспитанников симферопольского специализированного дома ребенка "Елочка" не получали спецпитания. Чиновники посетили интернат после сообщений СМИ о его бывшем воспитаннике, двухлетнем Сереже - опекунство над ним в середине августа оформила жительница крымской столицы Ольга Крамная. По ее словам, ей передали крайне истощенного малыша с дистрофией, рахитом, свищом копчика, с расщелиной твердого и мягкого неба (волчьей пастью) и деформированным черепом.

Впервые Сережу она увидела в ноябре 2019 года. С фотографий на сайте Федерального банка данных о детях-сиротах на нее смотрел белокурый малыш. На тот момент Ольга уже воспитывала шестерых приемных детей. Некоторых она взяла из "Елочки".

- Детей оттуда забирала очень худых, но не таких, как Сережа, - рассказывает Ольга.

Увидев фото малыша, она всерьез задумалась об оформлении над ним опеки.

- Только 26 марта 2020 года мне дали направление на знакомство с ребенком, - вспоминает она. - И в этот же день закрыли "Елочку" на карантин до особого распоряжения. Вплоть до середины августа я обращалась в аппарат главы республики с просьбой, чтобы мне отдали ребенка как можно раньше. Каждый месяц беспокоила главврача детдома, неустанно просила органы опеки и попечительства помочь решить вопрос.

Ребенка Ольге выдали лишь 14 августа.

- Из-за своего недуга он не может нормально питаться, жевать, - поясняет она. - У таких детей весьма часто бывают ОРВИ, отиты, которые иногда могут привести к полной потере слуха.

Уже дома, переодевая мальчика, Ольга обнаружила у него на спине рану. Оказалось, это эпителиальный крестово-копчиковый ход - свищ копчика.

Еще в конце прошлого года в "Елочке" Ольгу заверили, что Сережу, которого до этого из-за волчьей пасти кормили через зонд, переводят на питание с ложки.

- Однако прибывшие из Москвы по инициативе уполномоченного при президенте России по правам ребенка педиатры, осмотрев Сережу, сделали вывод, что ребенка кормили в лучшем случае через соску, - говорит она. - Хотя вскоре после рождения малыша можно было отправить на операцию в столицу, где ему закрыли бы небо. Увы, в Крыму такие операции делают детям с трех лет. Когда я первый раз попыталась его покормить с ложечки, удивилась тому, что он сопротивляется. Приходилось держать голову и руки: он не хотел принимать пищу таким образом. Также он не знал, что такое вода. И только спустя несколько дней Сережа начал причмокивать после питья воды.

Без лишних раздумий Ольга показала ребенка врачам частной клиники. Те заявили о необходимости неотложной госпитализации ребенка.

- Но предупредили: гарантировать, что мальчик будет жить, не могут, - едва сдерживая слезы, вспоминает Ольга. - Однако уже после первой капельницы малыш стал поднимать ножки. А когда я его забрала из детдома, он даже сидеть не мог.

Среди переданных администрацией "Елочки" Ольге документов есть выписка из заключения врачей о белково-энергетической недостаточности (в просторечии дистрофии) Сережи. Она датирована январем этого года. Опекун уверена, что жуткого диагноза можно было избежать, если бы сотрудники детдома кормили мальчика с ложки каждые два часа специальными смесями. Недостаточным вниманием к организации питания ребенка в детдоме его нынешнее неудовлетворительное состояние здоровья объяснили прибывшие в Крым по инициативе детского омбудсмена врачи московской детской городской больницы имени Башляевой.

В документах при выписке мальчика из детдома сотрудники последнего указали, что ребенок весит шесть с половиной килограммов. Однако, взвесив Сережу по прибытии домой, как рассказывает Ольга, она узнала, что масса ребенка не превышает шести килограммов. За время лечения в стационаре к концу прошлой недели Сережа набрал 600 граммов.

Историю Сережи Ольга поведала в Фейсбуке. Вскоре обнародованные в СМИ жуткие детали содержания ребенка в детдоме вынудили крымский минздрав, в ведении которого находится "Елочка", высказаться по этому поводу. Ссылаясь на администрацию учреждения, пресс-служба министерства сообщила, что там "созданы все условия для многостороннего воспитания и полноценной реабилитации детей-сирот, имеющих ограниченные возможности".

"Все воспитанники обеспечены необходимыми условиями для физического и психического развития, проводится постоянная работа по социальной адаптации и подготовке к жизни в обществе", - заверили в ведомстве и подчеркнули, что в "Елочке" не было инцидентов, связанных с плохим уходом за детьми, жестоким обращением, проблемами с питанием. Кроме того, в минздраве отметили, что проведут служебную проверку по фактам, изложенным во всех публикациях.

Узнав о ситуации с Сережей, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова инициировала проверку детдомов-интернатов в Крыму. Сотрудники ее аппарата и столичные медики, побывав в "Елочке", пришли к неутешительному выводу, что нуждающиеся в спецпитании 80 воспитанников детдома его не получали. Отсутствует и специалист, который бы мог разработать необходимую программу питания.

Ситуацию взял под личный контроль глава Крыма Сергей Аксенов.

- Уверен, что в ближайшее время мы во всем разберемся, - заявил он. - Главное для нас - здоровье и интересы ребенка.

Официально

Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка:

- Самые грубые нарушения, выявленные в результате нашей проверки, - в сфере здравоохранения. Это говорит о комплексном недосмотре сиротских учреждений, что совершенно недопустимо. На 113 детей в доме-интернате в Белогорске не хватает докторов. Уже сейчас понятно, что дети, которые могли бы ходить, к сожалению, не ходят. В доме ребенка "Елочка" 80 детям до сих пор не подобрано питание. Неудивительно, что, когда приемные родители берут детей, те начинают набирать вес. Мальчик Сережа, который сейчас находится в больнице, сейчас тоже набирает вес. Вместе с докторами ждем, когда он будет готов к операции.

Кстати

Главное следственное управление СКР по Крыму и Севастополю организовало процессуальную проверку сведений о ненадлежащем содержании Сережи. В рамках проверки назначены медицинские экспертизы, изучение условий содержания ребенка в детдоме и оказания ему медицинской помощи, позже будет дана правовая оценка действий должностных лиц соцучреждения и органов опеки.