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02.09.2020 14:02
Рубрика: Общество

"Елочные" игрушки

В крымском детдоме обнаружили десятки недоедающих детей
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 196(8250)
Сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка установили, что десятки воспитанников симферопольского специализированного дома ребенка "Елочка" не получали спецпитания. Чиновники посетили интернат после сообщений СМИ о его бывшем воспитаннике, двухлетнем Сереже - опекунство над ним в середине августа оформила жительница крымской столицы Ольга Крамная. По ее словам, ей передали крайне истощенного малыша с дистрофией, рахитом, свищом копчика, с расщелиной твердого и мягкого неба (волчьей пастью) и деформированным черепом.
За неделю лечения в больнице мальчик набрал 600 граммов. Фото: Личный архив Ольги Крамной За неделю лечения в больнице мальчик набрал 600 граммов. Фото: Личный архив Ольги Крамной
За неделю лечения в больнице мальчик набрал 600 граммов. Фото: Личный архив Ольги Крамной

Впервые Сережу она увидела в ноябре 2019 года. С фотографий на сайте Федерального банка данных о детях-сиротах на нее смотрел белокурый малыш. На тот момент Ольга уже воспитывала шестерых приемных детей. Некоторых она взяла из "Елочки".

Фото: Фото пресс-службы уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка
В Крыму проверка выявила отсутствие спецпитания у воспитанников детдома

- Детей оттуда забирала очень худых, но не таких, как Сережа, - рассказывает Ольга.

Увидев фото малыша, она всерьез задумалась об оформлении над ним опеки.

- Только 26 марта 2020 года мне дали направление на знакомство с ребенком, - вспоминает она. - И в этот же день закрыли "Елочку" на карантин до особого распоряжения. Вплоть до середины августа я обращалась в аппарат главы республики с просьбой, чтобы мне отдали ребенка как можно раньше. Каждый месяц беспокоила главврача детдома, неустанно просила органы опеки и попечительства помочь решить вопрос.

Ребенка Ольге выдали лишь 14 августа.

- Из-за своего недуга он не может нормально питаться, жевать, - поясняет она. - У таких детей весьма часто бывают ОРВИ, отиты, которые иногда могут привести к полной потере слуха.

Уже дома, переодевая мальчика, Ольга обнаружила у него на спине рану. Оказалось, это эпителиальный крестово-копчиковый ход - свищ копчика.

Еще в конце прошлого года в "Елочке" Ольгу заверили, что Сережу, которого до этого из-за волчьей пасти кормили через зонд, переводят на питание с ложки.

Фото: Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка
В Крыму столичные медики объяснили истощение мальчика из детдома

- Однако прибывшие из Москвы по инициативе уполномоченного при президенте России по правам ребенка педиатры, осмотрев Сережу, сделали вывод, что ребенка кормили в лучшем случае через соску, - говорит она. - Хотя вскоре после рождения малыша можно было отправить на операцию в столицу, где ему закрыли бы небо. Увы, в Крыму такие операции делают детям с трех лет. Когда я первый раз попыталась его покормить с ложечки, удивилась тому, что он сопротивляется. Приходилось держать голову и руки: он не хотел принимать пищу таким образом. Также он не знал, что такое вода. И только спустя несколько дней Сережа начал причмокивать после питья воды.

Без лишних раздумий Ольга показала ребенка врачам частной клиники. Те заявили о необходимости неотложной госпитализации ребенка.

- Но предупредили: гарантировать, что мальчик будет жить, не могут, - едва сдерживая слезы, вспоминает Ольга. - Однако уже после первой капельницы малыш стал поднимать ножки. А когда я его забрала из детдома, он даже сидеть не мог.

Среди переданных администрацией "Елочки" Ольге документов есть выписка из заключения врачей о белково-энергетической недостаточности (в просторечии дистрофии) Сережи. Она датирована январем этого года. Опекун уверена, что жуткого диагноза можно было избежать, если бы сотрудники детдома кормили мальчика с ложки каждые два часа специальными смесями. Недостаточным вниманием к организации питания ребенка в детдоме его нынешнее неудовлетворительное состояние здоровья объяснили прибывшие в Крым по инициативе детского омбудсмена врачи московской детской городской больницы имени Башляевой.

Фото: Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка
Анна Кузнецова инициировала проверку детдомов Крыма

В документах при выписке мальчика из детдома сотрудники последнего указали, что ребенок весит шесть с половиной килограммов. Однако, взвесив Сережу по прибытии домой, как рассказывает Ольга, она узнала, что масса ребенка не превышает шести килограммов. За время лечения в стационаре к концу прошлой недели Сережа набрал 600 граммов.

Историю Сережи Ольга поведала в Фейсбуке. Вскоре обнародованные в СМИ жуткие детали содержания ребенка в детдоме вынудили крымский минздрав, в ведении которого находится "Елочка", высказаться по этому поводу. Ссылаясь на администрацию учреждения, пресс-служба министерства сообщила, что там "созданы все условия для многостороннего воспитания и полноценной реабилитации детей-сирот, имеющих ограниченные возможности".

"Все воспитанники обеспечены необходимыми условиями для физического и психического развития, проводится постоянная работа по социальной адаптации и подготовке к жизни в обществе", - заверили в ведомстве и подчеркнули, что в "Елочке" не было инцидентов, связанных с плохим уходом за детьми, жестоким обращением, проблемами с питанием. Кроме того, в минздраве отметили, что проведут служебную проверку по фактам, изложенным во всех публикациях.

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Узнав о ситуации с Сережей, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова инициировала проверку детдомов-интернатов в Крыму. Сотрудники ее аппарата и столичные медики, побывав в "Елочке", пришли к неутешительному выводу, что нуждающиеся в спецпитании 80 воспитанников детдома его не получали. Отсутствует и специалист, который бы мог разработать необходимую программу питания.

Ситуацию взял под личный контроль глава Крыма Сергей Аксенов.

- Уверен, что в ближайшее время мы во всем разберемся, - заявил он. - Главное для нас - здоровье и интересы ребенка.

Официально

Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка:

- Самые грубые нарушения, выявленные в результате нашей проверки, - в сфере здравоохранения. Это говорит о комплексном недосмотре сиротских учреждений, что совершенно недопустимо. На 113 детей в доме-интернате в Белогорске не хватает докторов. Уже сейчас понятно, что дети, которые могли бы ходить, к сожалению, не ходят. В доме ребенка "Елочка" 80 детям до сих пор не подобрано питание. Неудивительно, что, когда приемные родители берут детей, те начинают набирать вес. Мальчик Сережа, который сейчас находится в больнице, сейчас тоже набирает вес. Вместе с докторами ждем, когда он будет готов к операции.

Кстати

Главное следственное управление СКР по Крыму и Севастополю организовало процессуальную проверку сведений о ненадлежащем содержании Сережи. В рамках проверки назначены медицинские экспертизы, изучение условий содержания ребенка в детдоме и оказания ему медицинской помощи, позже будет дана правовая оценка действий должностных лиц соцучреждения и органов опеки.

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