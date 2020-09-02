В Крыму на фестивале "Таврида - АРТ" выступят Лазарев, Долина и Агутин

Новости

В ВОЗ призвали сохранять ограничения на период пандемии 16:03
В Минпросвещения прокомментировали вопрос работы школ во время выборов 16:01
В Казани возбудили дело после стрельбы полицейского по подчиненным 16:00
Электронные и аудиокниги будут облагаться НДС по льготной ставке 10% 15:30
Финляндия вновь начнет выдавать визы россиянам 15:28
Матвиенко обсудила с Мясниковичем вопросы развития Евразийского союза 15:24
На Кубани режим повышенной готовности продлен до 18 сентября 15:20
Обнародованы результаты вскрытия тела певицы Валентины Легкоступовой 15:05
В Екатеринбурге из окна школы выпал первоклассник 14:55
Глава Башкирии: Шихан Куштау официально стал памятником природы 14:55
Начальники Генштабов России и Беларуси обсудили подготовку к учениям 14:54
Стали известны место и день похорон актера Бориса Клюева 14:38
Турфирмы Исландии массово сократят сотрудников 14:38
В мире проходит акция памяти московского троллейбуса 14:31
Под Псковом нашли место массового сожжения тел советских граждан 14:19
Вышел трейлер мультсериала по "Миру Юрского периода" 14:17
МГУ вошел в топ-25 лучших вузов мира по качеству образования 14:16
В московских школах могут начать проводить уроки здоровья 14:03
В Крыму создали оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова 14:00
Минск ответит странам Балтии контрсанкциями 13:58
Лавров: РФ озабочена задержаниями российских журналистов в Беларуси 13:56
Туристический ретро-трамвай вернется на улицы Петербурга 13:52
В Кремле прокомментировали актуальность размещения российской базы в Беларуси 13:51
С чем выступит Полесский драматический театр на фестивале в Смоленске 13:51
Стала известна причина смерти актрисы Ирины Печерниковой 13:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
02.09.2020 14:36
Рубрика: Культура

В Крыму на фестивале "Таврида - АРТ" выступят Лазарев, Долина и Агутин

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба арт-кластера "Таврида" Фото: Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
Фото: Пресс-служба арт-кластера "Таврида"

В Судаке в бухте Капсель на территории арт-кластера "Таврида" открылся фестиваль "Таврида - АРТ". Об этом сообщила пресс-служба арт-кластера.

Фото: Предоставлено оргкомитетом Арт-кластера "Таврида"
Антишкола "Литература и медиа" арт-кластера "Таврида" завершила свою работу

Мероприятие собрало 2000 молодых деятелей культуры и искусств со всей России. В фестивале, который пройдет со 2 по 6 сентября, запланированы шоу-концерт с участием известных российских исполнителей, яркие арт-перформансы на 10 сценах вблизи знаковых арт-объектов "Тавриды" и более сотни кастингов и на самой площадке арт-кластера, и в онлайн-формате по разным направлениям: музыка, литература, хореография, театр и кино, арт, юмор, медиа и другим.

- Участники получат шанс выступить вместе со знаковыми артистами и сняться в шоу-концерте "Таврида вдохновляет", а также смогут посетить модный показ молодых российских дизайнеров и выставку современного искусства Tavrida Constans. В рамках спортивной программы пройдут многопрофильные тренировки и практики от известных спортсменов.

В концертной программе "Тавриды - АРТ" выступления Сергея Лазарева, Полины Гагариной, Леонида Агутина, Юлианны Карауловой, Гарика Сукачева, Игоря Бутмана, Ларисы Долиной, Дианы Арбениной и группа "Ночные снайперы", Сергея Галанина и группы "СерьГа" и других.

На закрытии фестиваля масштабное шоу представят участники Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters - конкурса специалистов креативных индустрий (звукорежиссеров, художников по свету, сценаристов, клипмейкеров, операторов и других).

- Молодые деятели культуры искусств, прошедшие регистрацию и специальный отбор, смогут принять участие в грантовом конкурсе молодежных инициатив, - рассказали в оргкомитете мероприятия. - Грантовая поддержка в этом году составит до полутора миллионов рублей.

Фото: Из личного архива Алены Ракитиной
Алена Ракитина: Антишкола "Тавриды" - это социальный лифт

Онлайн-трансляции ключевых событий "Тавриды - АРТ" будут доступны на страницах проекта в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Кроме того, с 4 по 6 сентября по всей России пройдет фестиваль стримов и концертов во дворах "Таврида рядом" - всего более 2000 событий (онлайн-лекций, мастер-классов, концертов, спектаклей и перформансов на открытых площадках своего города).

В оргкомитете напомнили, что по прибытии на территорию арт-кластера, где действует масочный режим, все должны предъявить справку с отрицательным результатом исследования на COVID-19.

В регионах Культура Арт Культура Музыка Культура Кино и ТВ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Кремль подтвердил подготовку речи Путина на Генассамблее ООН
Памфилова: Выборы в сентябре не нарушат учебный процесс в школах
Лавров предостерег Запад от попыток оторвать Беларусь от России
Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям
Минпромторг предложил отменить жалобные книги
Что посмотреть на Московской международной книжной ярмарке-2020
Как пройдет в этом году Московский кинофестиваль и что на нем покажут