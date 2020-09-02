В Крыму на фестивале "Таврида - АРТ" выступят Лазарев, Долина и Агутин

В Судаке в бухте Капсель на территории арт-кластера "Таврида" открылся фестиваль "Таврида - АРТ". Об этом сообщила пресс-служба арт-кластера.

Мероприятие собрало 2000 молодых деятелей культуры и искусств со всей России. В фестивале, который пройдет со 2 по 6 сентября, запланированы шоу-концерт с участием известных российских исполнителей, яркие арт-перформансы на 10 сценах вблизи знаковых арт-объектов "Тавриды" и более сотни кастингов и на самой площадке арт-кластера, и в онлайн-формате по разным направлениям: музыка, литература, хореография, театр и кино, арт, юмор, медиа и другим.

- Участники получат шанс выступить вместе со знаковыми артистами и сняться в шоу-концерте "Таврида вдохновляет", а также смогут посетить модный показ молодых российских дизайнеров и выставку современного искусства Tavrida Constans. В рамках спортивной программы пройдут многопрофильные тренировки и практики от известных спортсменов.

В концертной программе "Тавриды - АРТ" выступления Сергея Лазарева, Полины Гагариной, Леонида Агутина, Юлианны Карауловой, Гарика Сукачева, Игоря Бутмана, Ларисы Долиной, Дианы Арбениной и группа "Ночные снайперы", Сергея Галанина и группы "СерьГа" и других.

На закрытии фестиваля масштабное шоу представят участники Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters - конкурса специалистов креативных индустрий (звукорежиссеров, художников по свету, сценаристов, клипмейкеров, операторов и других).

- Молодые деятели культуры искусств, прошедшие регистрацию и специальный отбор, смогут принять участие в грантовом конкурсе молодежных инициатив, - рассказали в оргкомитете мероприятия. - Грантовая поддержка в этом году составит до полутора миллионов рублей.

Онлайн-трансляции ключевых событий "Тавриды - АРТ" будут доступны на страницах проекта в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Кроме того, с 4 по 6 сентября по всей России пройдет фестиваль стримов и концертов во дворах "Таврида рядом" - всего более 2000 событий (онлайн-лекций, мастер-классов, концертов, спектаклей и перформансов на открытых площадках своего города).

В оргкомитете напомнили, что по прибытии на территорию арт-кластера, где действует масочный режим, все должны предъявить справку с отрицательным результатом исследования на COVID-19.