В Крыму создали оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова

В Крыму начал работу оперштаб, который займется вопросами водоснабжения полуострова в условиях небывалой засухи и дефицита водных ресурсов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на первом заседании штаба.

Сейчас критическая ситуация с водоснабжением сложилась в столице республике - Симферополе, а также Симферопольском и Бахчисарайском районах полуострова. Сегодня в трех водохранилищах региона - Симферопольском, Аянском и Партизанском осталось от 18 до 44 процентов воды от проектного объема.

Кроме того, столица Крыма получает питьевую воду из трех артезианских источников, которые суммарно обеспечивают треть суточной потребности самого большого города полуострова. В дополнение к этому в августе трубопроводные войска министерства обороны РФ в рекордные сроки проложило трубопровод из Тайганского водохранилища в Белогорском районе в Симферопольское водохранилище. По этой временной нитке ежесуточно перебрасывают около 50 тысяч кубометров воды. Но несмотря на все принятые меры питьевой воды не хватает.

- Суточный расход воды в Симферополе снижен со 160 тысяч кубометров до 110, - сообщил глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль. - Однако приток воды в водохранилища составляет лишь шесть процентов от того, что мы имели на протяжении многих лет за все время наблюдений с 1955 года.

С 24 августа Симферополь и ближайший район перешли на ограниченный режим водопотребления. С 7 сентября вода будет подаваться по графику только в утренние и вечерние часы. В спальных районах Симферополя установлена 131 коллективная емкость для нужд населения. Еще 119 емкостей установлены в детских садах и школах. В усиленном режиме работают монтажные группы сантехников и ремонтные бригады. Контролировать водоснабжение проблемных районов Крыма будет оперативный штаб, который возглавил глава республики.

- Будем встречаться два раза в неделю, - сообщил Сергей Аксенов. - Думаю этого достаточно.