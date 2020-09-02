В первую в Крыму Академию футбола зачислили 150 воспитанников

- Огромное спасибо родителям: вы привели своих детей к нам, выбрали наш спорт - футбол, - сказал он. - Через спорт воспитывается личность. В далеком 2010 году, когда закладывался первый камень будущего комплекса "Арена-Крым", никто не мечтал о том, что здесь будет академия футбола. В Крыму даже не думали, что здесь, как в Москве, Казани или Санкт-Петербурге, будет своя академия, а Евпатория пополнит перечень городов, где есть такие спортивные школы.

Министр спорта РК Ольга Торубарова пожелала воспитанникам академии, чтобы этот новый этап их жизни позволил не только раскрыть их таланты, но и приобрести важные человеческие качества.

По замыслу создателей, Академия футбола Крыма нацелена на подготовку конкурентоспособных профессиональных футболистов с учетом современных требований, а также образованных и всесторонне развитых членов современного общества. Основные задачи учреждения - отбор детей, проявивших выдающиеся способности в области футбола, для совершенствования их спортивного мастерства и повышения профессионального уровня тренерского состава.

Академию разместили на базе спортивного комплекса "Арена-Крым". Фото: Алексей Вакуленко/РГ

В основе воспитания юных футболистов лежит принцип "подготовка игрока, а не команды" - не только занятия на поле и в тренажерном зале, но и формирование здоровой личности. Образовательная программа направлена на подготовку воспитанников к атакующему футболу, поэтому особенное внимание в ней уделено технике, игре в пас и точности передач.

Сейчас здесь проживают и занимаются 150 детей в возрасте от 11 до 16 лет. Они прошли три этапа конкурсного отбора, в котором приняли участие более полутысячи крымских юных футболистов. 1 сентября академики станут учениками евпаторийской школы N 17, с которой академия подписала договор.

Воспитанник академии 11-летний Климентий Грибко из Евпатории рассказал, что футболом занимается пять лет.

- Мне это очень нравится, - говорит он. - Самым тяжелым было настроить себя морально на то, что весь путь придется пройти самому.

Когда на финальном этапе отбора психолог попросил мальчика поставить себе оценку по десятибалльной шкале, тот ограничился пятью баллами, ссылаясь на неподготовленность к самостоятельной жизни.

- Больше всего люблю тренировки, - говорит Климентий. - По расписанию у нас одна в день. Правда, по понедельникам две - обычная (полтора часа) и тренировка по фитнесу или аэробике (час).

Мама спортсмена Маргарита Арутюнова рассказала "РГ", что футболом сын увлекся в три года. Впрочем, это не удивительно: отец мальчика - профессиональный футболист, учитель физкультуры.

- Генетика сработала, - улыбается она. - Поначалу гоняли мяч с папой во дворе, затем была спортивная школа. В этом году, узнав о том, что будет отбор в академию футбола, дали сыну возможность попробовать свои силы. Мы не ожидали, что попадем в число академиков. Наверное, проявились желание и талант.

По словам Маргариты, для Климентия, который до этого никогда не отрывался от семьи, обучение в академии станет шагом в самостоятельную жизнь.

Отец другого академика, 13-летнего Никиты Щетинина, Сергей искренне рад за сына.

- Сам я никогда футболом не увлекался, занимался вольной борьбой, - признался он "РГ". - Ребенок в шестилетнем возрасте посмотрел со мной однажды матч команды "Челси" и сказал, что хочет играть. Я ответил: "Ради Бога, пожалуйста!"

С тех пор Никита не мыслит своей жизни без футбола. Последние семь лет мальчик занимался в Евпаторийской детско-юношеской спортивной школе.

- В 13 лет у него есть 28 личных наград, четыре личных приза - кубка - как у лучшего вратаря турнира, - рассказывает испытывающий гордость за сына отец. - Никита занимается любимым делом. Уверен, в академии он научится самостоятельно принимать решения и станет настоящим мужчиной.

Свою цель юноша видит в том, чтобы стать футболистом и обеспечить себя и родителей. Говорит, что по сравнению с детско-юношеской спортивной школой нагрузки в академии более интенсивные.

- Зато очень много нового, интересного, - говорит Никита. - Все нравится, даже если устаешь от занятий. Перед поступлением долго думал над тем, что, если пройду отбор, окажусь оторван от дома, а значит от привычного распорядка. Здесь все по расписанию, как в армии. Но благодаря этому формируется стержень. Впрочем, родителям не запрещено нас посещать, они даже могут меня забрать на несколько часов на прогулку, например.

Голкипером игравший как нападающий Никита стал случайно. Это произошло семь лет назад.

- Вратарь на тренировку не пришел, и меня как самого высокого поставили в ворота, - рассказывает спортсмен. - Тренеры разглядели во мне талант, необходимые данные. Поначалу, конечно, было непривычно. А сейчас могу уверенно сказать - я на своем месте.

Своим ориентиром в профессиональном плане Никита называет футболиста сборной Германии по футболу Марка-Андре тер Штегена.

- И он, и многие другие мировые звезды футбола начинали с того, что, за неимением условий для тренировок, попросту били мяч об стену у гаража, - отмечает воспитанник академии. - Созданные здесь для нас условия позволяют при желании и упорстве выйти на такой уровень, который позволит играть в российской премьер-лиге.

Компетентно

Валерий Петров, главный селекционер Академии футбола Крыма, мастер спорта СССР:

- Если бы я был немцем, я бы сказал: "Das ist fantastisch!", потому что это действительно фантастика. Я сам был воспитанником такого спортивного интерната в Киеве. Нас в комнате жило по четырнадцать человек, никаких телевизоров, туалет и душевая - в конце коридора. А здесь идеальные условия для того, чтобы футболист обучался: поля, раздевалки, душевые, гостиничный комплекс, сбалансированное питание. У каждой группы два тренера (такого в Крыму нигде нет), плюс тренеры по фитнесу, аэробике, физподготовке. Деятельность академии соответствует тому, что называется большим футболом. Ее философия - поэтапное развитие игрока, лучших его качеств. Футбол - это игра, и в нее нужно уметь играть: принимать решение быстро, менять позиции. В советские годы в Крыму играли пять профессиональных команд, как их тогда называли, команд мастеров! Не было больше в Советском Союзе области с таким количеством профессиональных команд.

Цифра

150 - столько воспитанников в возрасте от 11 до 16 лет насчитывает Академия футбола Крыма.