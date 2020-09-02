На выполнение задания мастерам отводят четыре часа. При оценке изделий учитывается не только оригинальность и аккуратность, соответствие формы и пропорций локальным традициям, время изготовления, но и организация рабочего места, владение инструментами.

Без клея и гвоздей

Целый ряд умельцев работает сидя, только Елена Сергина стоя вырезает из бересты прямоугольники и подгибает концы, словно оригами. На самом деле это конструктор - оберег-шаркунок. После соединения всех деталей его "заварят" в кастрюле, чтобы края не распались.

Прорезной берестой Сергина занимается уже четверть века.

- Промысел, можно сказать, мужской. Сбор и сушка материала происходят в июне. Представляете, сколько мешков бересты приходится из леса тащить? Но стоит пару дней отдохнуть, и руки сами чешутся что-то сделать, - рассказывает Елена.

Многие бросают офисную работу ради ремесла. Правда, выживать только за счет него сложно

Иван Мишин за соседним столом добавляет:

- Если раз ремесло пришло в руки, уже никуда не денется.

Он освоил художественную обработку дерева восемь лет назад, отказавшись от работы менеджером. Правда, признает, что настоящих умельцев сегодня осталось мало, да и тяжело одним промыслом выживать. Нашему собеседнику зарабатывать помогает жена: семья выпускает глиняную посуду, предметы интерьера.

По правилам конкурса изделие должно соответствовать этническим особенностям региона. К примеру, ямальская мастерица из бересты строит жилище ненцев - чум. Вообще берестяной промысел считается традиционным для Урала: в березовых туесах хранили молоко, носили воду и хлеб, так как покупать глиняные было дорого.

Семейное дело

Некоторые ремесленники превращают хобби в бизнес.

- У нас семейная мастерская в Тобольске, супруга - швея по образованию - тоже увлеклась резьбой, - говорит Михаил Турышев. - Вообще-то, я мастер-косторез. Мы производим сувениры из бивня мамонта, кости, рога - на них был спрос даже в пандемию. Сам промысел возник благодаря большому скоплению останков древних животных на территории.

Михаил выдалбливает поверхность стамеской, будто ложкой вычерпывает, оформляя дно тарелки из сибирского кедра. Предвкушает любимую часть работы: рельефную резьбу, которой он украшает все: от шкатулки и женского гребня до рукоятки ножа.

Тем временем другие участники конкурса машут молотом в кузнице, отбрасывая множество искр. Горн раскален. Нагретый лист под действием молота легко меняет форму, скручивается в дугу или складывается в орнамент. Затем мастер сваривает детали, шлифует болгаркой и покрывает краской для блеска.

- Здесь можно реально попасть под горячую руку, - шутит какой-то наблюдатель.

Кузнец Станислав Харин в полной экипировке: защитных очках, костюме и рукавицах. Приехал из Нижнего Тагила, где держит компанию, выпускающую инструмент и изделия из металла.

- Большинство ремесленников просто сидят у себя в мастерской. Я один из немногих, кто ездит по выставкам, потому что хочу развеяться, пообщаться, - коротко бросает он и возвращается к заданию.

На кончиках пальцев

К слову, в Свердловской области уже несколько лет существует закон о народных художественных промыслах. Введены звания мастера и хранителя.

- Муниципалитеты, развивающие эту отрасль, организации и мастера лично могут получить субсидии. Лауреатам конкурсов ежегодно вручают премии, - отмечает Виктория Казакова, министр инвестиций и развития региона.

В 2019 году объем выпуска изделий народных художественных промыслов увеличился на 15 процентов. Сейчас в реестре индивидуальных мастеров и организаций числится 43 исполнителя. Все они прошли через экспертный совет, который признал их продукцию художественной.

В Свердловской области существует закон о народных художественных промыслах, реестр мастеров, куда входят 43 исполнителя

Однако самим ремесленникам порой кажется, что их дело никому не нужно, потому и мастера новые не появляются. Среди нынешних конкурсантов большинство - из поколения 1980-х годов.

- Потребители все меньше ценят ручной труд - вот что печалит. Люди стремятся к стандартизации, искусственным материалам, - расстроен курганский резчик по дереву Юрий.

- Традицию искажают с целью делать быстрее и больше на продажу. Я как-то увидела в Интернете, что краску для петриковской росписи (эту технику моя мама привезла с Украины) советуют разводить на клее и гуаши. На самом деле ее разводят на акварели и яичном желтке, а наносят пальцами, а не пипеткой, - возмущается Татьяна Курманова, приехавшая из поселка Бреды Челябинской области.

Впрочем, с тем, что промысел вымирает, она не согласна:

- Люди хотят заниматься резьбой по дереву, росписью в свое в удовольствие и чтобы окружающих красотой порадовать. Недавно узнала, что петриковскую роспись в каком-то регионе используют даже для работы с трудными подростками, - подчеркивает мастерица.

Ученики Татьяны продолжают ее дело: одна теперь преподает традиционную технику в Краснодарском крае, другая - в Астане.

Труд в наследство

Подобно любому искусству, передаваясь из поколения в поколение, промысел может заиграть по-новому. Каждый мастер привносит свое восприятие материалов, свой подход и творческое видение. Выходя на профессиональные конкурсы, хранители традиций пытаются изменить общественное мнение о ремесле и рабочем человеке, особенно среди молодежи, увлечь ее креативной экономикой.

Как правило, продукцию ремесленников приобретают посетители выставок, сотрудники музеев и туристы. А также люди, у которых рукоделие вписывается в концепцию разумного потребления. Скажем, в аэропорту Екатеринбурга для местных сувениров отвели целый шоурум. Кроме того, в этом году работы участников конкурса появятся на площадке центра традиционной народной культуры Среднего Урала. Хотя производство на продажу никогда не было для умельцев самоцелью: они отпускают свои изделия жить в народ.

К слову, в этом году на конкурсе посетители могли посмотреть работы не только уже сложившихся мастеров, но и учеников детских художественных школ Свердловской области. По согласованию с фондом "Золотое сечение" победителям детского конкурса в качестве награды предоставят возможность пройти обучение по направлению "Промыслы".

Справка "РГ"

Лауреатами конкурса народных художественных промыслов стали 15 человек. Лучшим кузнецом жюри назвало Михаила Власова из Курганской области. Свердловской области победу принесла Алевтина Сидорова за роспись по металлу. Среди резчиков по дереву победителем стал Сергей Федоров из Челябинской области, в берестяном промысле - югорчанка Зоя Тарлина. Лучшим мастером росписи по дереву выбрана Татьяна Афаунова из Тюменской области. Всем лауреатам вручили премии: 79 тысяч рублей за первое место, 57 и 34 тысячи за второе и третье. Ивану Мишину из Курганской области присудили специальный приз за оригинальность воплощенной идеи.