Новости

Путин поручил доработать законопроект о поиске по геолокации 20:23
Сведения о трудовой деятельности будут предоставлять за 18 лет 20:18
Сильвио Берлускони заразился COVID-19 20:10
Песков заявил о готовности РФ взаимодействовать с ФРГ по ситуации с Навальным 19:51
Захарова: Заявления Берлина по Навальному бездоказательны 19:49
Путин рекомендовал подготовить рейтинг вузов в сфере культуры 19:40
Путин поручил ежегодно проводить исторические школы 19:26
Вышел русский тизер 4-го сезона "Фарго" - с датой премьеры в России 19:22
В петербургских школах будут дежурить медики для выявления детей с ОРВИ 19:14
Путин рекомендовал анализ итогов наблюдения за общероссийским голосованием 19:14
Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей 19:13
Разработчики: "Новичок" не был применен при отравлении Навального 19:10
Реставраторы обнаружили в бельгийском фонтане шкатулку с сердцем мэра 18:56
Сергей Семак стал жертвой мошенников 18:52
До конца недели в столице возможны пробки в 9 баллов 18:49
​В 20 тоннелях Москвы теперь можно безопасно перестроиться 18:49
Московская ночная велогонка перекроет 5 сентября ряд центральных улиц 18:36
В Трудовом кодексе пропишут критерии для оценки нарушений в сфере труда 18:23
Почти половина россиян считают, что Вторая мировая война началась в 1941-м 18:23
Apple планирует продать 75 млн новых iPhone до конца года 18:14
Спартаковец Джордан Ларссон интересен четырем клубам 18:12
Под Ульяновском водитель легковушки сбил трех девочек 18:07
В NASA выбрали будущие миссии для изучения космической погоды 18:02
Российский список Forbes вновь возглавил Владимир Потанин 18:00
Неймар заразился коронавирусом 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
02.09.2020 19:45
Рубрика: Культура

Оберег ремесленника

На Урале поддержали народные промыслы премиями и субсидиями
Текст: Анна Шиллер (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 197(8251)
В ушах звенит от ударов молота, визга пилы. Спустя время деревянные заготовки превратятся в тарелки с резным узором, а листы металла - в кованые подсвечники. В федеральном этапе конкурса по народным художественным промыслам участвуют 38 человек. Он приурочен к ежегодным состязаниям профмастерства "Славим человека труда!".
"Сварить" погремушку из бересты не каждому под силу. Фото: Татьяна Андреева/РГ "Сварить" погремушку из бересты не каждому под силу. Фото: Татьяна Андреева/РГ
"Сварить" погремушку из бересты не каждому под силу. Фото: Татьяна Андреева/РГ

На выполнение задания мастерам отводят четыре часа. При оценке изделий учитывается не только оригинальность и аккуратность, соответствие формы и пропорций локальным традициям, время изготовления, но и организация рабочего места, владение инструментами.

Без клея и гвоздей

Целый ряд умельцев работает сидя, только Елена Сергина стоя вырезает из бересты прямоугольники и подгибает концы, словно оригами. На самом деле это конструктор - оберег-шаркунок. После соединения всех деталей его "заварят" в кастрюле, чтобы края не распались.

Прорезной берестой Сергина занимается уже четверть века.

- Промысел, можно сказать, мужской. Сбор и сушка материала происходят в июне. Представляете, сколько мешков бересты приходится из леса тащить? Но стоит пару дней отдохнуть, и руки сами чешутся что-то сделать, - рассказывает Елена.

Многие бросают офисную работу ради ремесла. Правда, выживать только за счет него сложно

Иван Мишин за соседним столом добавляет:

- Если раз ремесло пришло в руки, уже никуда не денется.

Он освоил художественную обработку дерева восемь лет назад, отказавшись от работы менеджером. Правда, признает, что настоящих умельцев сегодня осталось мало, да и тяжело одним промыслом выживать. Нашему собеседнику зарабатывать помогает жена: семья выпускает глиняную посуду, предметы интерьера.

По правилам конкурса изделие должно соответствовать этническим особенностям региона. К примеру, ямальская мастерица из бересты строит жилище ненцев - чум. Вообще берестяной промысел считается традиционным для Урала: в березовых туесах хранили молоко, носили воду и хлеб, так как покупать глиняные было дорого.

Семейное дело

Некоторые ремесленники превращают хобби в бизнес.

- У нас семейная мастерская в Тобольске, супруга - швея по образованию - тоже увлеклась резьбой, - говорит Михаил Турышев. - Вообще-то, я мастер-косторез. Мы производим сувениры из бивня мамонта, кости, рога - на них был спрос даже в пандемию. Сам промысел возник благодаря большому скоплению останков древних животных на территории.

Фото: iStock
Почему ремесленную обувь исключили из системы маркировки

Михаил выдалбливает поверхность стамеской, будто ложкой вычерпывает, оформляя дно тарелки из сибирского кедра. Предвкушает любимую часть работы: рельефную резьбу, которой он украшает все: от шкатулки и женского гребня до рукоятки ножа.

Тем временем другие участники конкурса машут молотом в кузнице, отбрасывая множество искр. Горн раскален. Нагретый лист под действием молота легко меняет форму, скручивается в дугу или складывается в орнамент. Затем мастер сваривает детали, шлифует болгаркой и покрывает краской для блеска.

- Здесь можно реально попасть под горячую руку, - шутит какой-то наблюдатель.

Кузнец Станислав Харин в полной экипировке: защитных очках, костюме и рукавицах. Приехал из Нижнего Тагила, где держит компанию, выпускающую инструмент и изделия из металла.

- Большинство ремесленников просто сидят у себя в мастерской. Я один из немногих, кто ездит по выставкам, потому что хочу развеяться, пообщаться, - коротко бросает он и возвращается к заданию.

На кончиках пальцев

К слову, в Свердловской области уже несколько лет существует закон о народных художественных промыслах. Введены звания мастера и хранителя.

- Муниципалитеты, развивающие эту отрасль, организации и мастера лично могут получить субсидии. Лауреатам конкурсов ежегодно вручают премии, - отмечает Виктория Казакова, министр инвестиций и развития региона.

В 2019 году объем выпуска изделий народных художественных промыслов увеличился на 15 процентов. Сейчас в реестре индивидуальных мастеров и организаций числится 43 исполнителя. Все они прошли через экспертный совет, который признал их продукцию художественной.

В Свердловской области существует закон о народных художественных промыслах, реестр мастеров, куда входят 43 исполнителя

Однако самим ремесленникам порой кажется, что их дело никому не нужно, потому и мастера новые не появляются. Среди нынешних конкурсантов большинство - из поколения 1980-х годов.

- Потребители все меньше ценят ручной труд - вот что печалит. Люди стремятся к стандартизации, искусственным материалам, - расстроен курганский резчик по дереву Юрий.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры республики Ингушетия
Почему ремесло стеклодува никогда не умрет

- Традицию искажают с целью делать быстрее и больше на продажу. Я как-то увидела в Интернете, что краску для петриковской росписи (эту технику моя мама привезла с Украины) советуют разводить на клее и гуаши. На самом деле ее разводят на акварели и яичном желтке, а наносят пальцами, а не пипеткой, - возмущается Татьяна Курманова, приехавшая из поселка Бреды Челябинской области.

Впрочем, с тем, что промысел вымирает, она не согласна:

- Люди хотят заниматься резьбой по дереву, росписью в свое в удовольствие и чтобы окружающих красотой порадовать. Недавно узнала, что петриковскую роспись в каком-то регионе используют даже для работы с трудными подростками, - подчеркивает мастерица.

Ученики Татьяны продолжают ее дело: одна теперь преподает традиционную технику в Краснодарском крае, другая - в Астане.

Труд в наследство

Подобно любому искусству, передаваясь из поколения в поколение, промысел может заиграть по-новому. Каждый мастер привносит свое восприятие материалов, свой подход и творческое видение. Выходя на профессиональные конкурсы, хранители традиций пытаются изменить общественное мнение о ремесле и рабочем человеке, особенно среди молодежи, увлечь ее креативной экономикой.

Как правило, продукцию ремесленников приобретают посетители выставок, сотрудники музеев и туристы. А также люди, у которых рукоделие вписывается в концепцию разумного потребления. Скажем, в аэропорту Екатеринбурга для местных сувениров отвели целый шоурум. Кроме того, в этом году работы участников конкурса появятся на площадке центра традиционной народной культуры Среднего Урала. Хотя производство на продажу никогда не было для умельцев самоцелью: они отпускают свои изделия жить в народ.

К слову, в этом году на конкурсе посетители могли посмотреть работы не только уже сложившихся мастеров, но и учеников детских художественных школ Свердловской области. По согласованию с фондом "Золотое сечение" победителям детского конкурса в качестве награды предоставят возможность пройти обучение по направлению "Промыслы".

Справка "РГ"

Лауреатами конкурса народных художественных промыслов стали 15 человек. Лучшим кузнецом жюри назвало Михаила Власова из Курганской области. Свердловской области победу принесла Алевтина Сидорова за роспись по металлу. Среди резчиков по дереву победителем стал Сергей Федоров из Челябинской области, в берестяном промысле - югорчанка Зоя Тарлина. Лучшим мастером росписи по дереву выбрана Татьяна Афаунова из Тюменской области. Всем лауреатам вручили премии: 79 тысяч рублей за первое место, 57 и 34 тысячи за второе и третье. Ивану Мишину из Курганской области присудили специальный приз за оригинальность воплощенной идеи.

В регионах Культура Арт Народные промыслы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Кремль подтвердил подготовку речи Путина на Генассамблее ООН
Минэнерго: Спрос на нефть окончательно восстановится в 2021 году
Лавров предостерег Запад от попыток оторвать Беларусь от России
Памфилова: Выборы в сентябре не нарушат учебный процесс в школах
Минпромторг предложил отменить жалобные книги
Что посмотреть на Московской международной книжной ярмарке-2020
Как пройдет в этом году Московский кинофестиваль и что на нем покажут