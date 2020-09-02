Россияне рассказали, почему не покупают электромобили

Только 14% российских автолюбителей готовы рассмотреть электромобиль в качестве альтернативы обычной машине. При этом речь, как правило, идет о популярных моделях типа Nissan Leaf или Tesla, а вот первый отечественный электрокар Zetta потенциальных потребителей почти не интересует. Таковы итоги опроса, который провели в августе специалисты ГК "АвтоСпецЦентр" среди 760 своих клиентов в возрасте от 20 до 60 лет (результаты есть в распоряжении "РГ").

Исследование ценно тем, что респонденты назвали главные причины, по которым они пока не готовы взять электрокар.

Дело, как выяснилось, не только и не столько в высокой цене таких машин - об этом заявили 31% участников опроса. Около 49% указали на сложности с эксплуатацией электромобилей в России. В частности, 23% посетовали на отсутствие достаточного количества станций быстрой зарядки, а 19% - на невозможность путешествовать на электрокарах на дальние расстояния из-за необходимости частых подзарядок. При этом 67% никогда не купят "электричку" с пробегом - из-за страха, что в скором времени придется менять дорогостоящий аккумулятор, работающий в среднем 3-4 года.

Наиболее привлекательными электромобилями опрошенные автолюбители назвали Nissan Leaf (24%), Tesla Model S (21%), Model 3 (17%) и Model X (16%), а также Mitsubishi Minicab (14%). В пользу российского Zetta, который должен оказаться намного доступнее конкурентов, высказались лишь 8% респондентов. Впрочем, главной причиной низкой популярности отечественного электрокара предсказуемо было названо отсутствие его массового производства и опыта использования.

"На данный момент Россия находится на 23 месте из 25 стран, которые используют электромобили, - отмечают в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр". - В нашей стране низкий уровень развития инфраструктуры для электромобилей и большинство автомобилистов продолжают выбирать авто с бензиновыми двигателями".

Кстати, в компании подсчитали: чтобы электрокар стал выгоднее обычного автомобиля за счет разницы в стоимости энергии, на нем необходимо проезжать свыше 45 тысяч км в год. Однако с учетом имеющейся в РФ инфраструктуры сейчас средние годовые пробеги составляют не более 10-15 тысяч км. Следовательно, ощутить экономию от использования электромобиля на практике очень сложно.