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02.09.2020 23:24
Рубрика: Культура

Шатунов выразил соболезнования в связи со смертью коллеги по "Ласковому маю"

Текст: Александр Алексеев
"От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память", - написал на своей страничке в Instagram Юрий Шатунов.

Певец и клавишник Александр Прико ушел из жизни в 47 лет. В конце 80-х он был одним из тех участников группы, кто действительно умел професcионально играть и петь. И вполне обходился без фонограмм, а некоторое время даже соперничал с Юрием Шатуновым за то, чтобы быть самым популярным артистом группы у девчонок.

Несмотря на это соперничество они дружили. А иногда и вместе выходили на сцену. Невысокий, улыбчивый, очень музыкальный и приветливый, Саша Прико казался именно таким.

На волне популярности "Ласкового мая" и хитов "Белые розы", "Детство" и "Розовый вечер", для того, чтобы успеть побывать с концертами в разных городах СССР, у группы появилось сразу несколько альтернативных составов.

В одном из них солировал сам Юрий Шатунов, в другом - Андрей Разин, конкуренцию им составлял третий, где за вокал и клавиши отвечал как раз Саша Прико, иногда появлявшийся и в "первом составе", особенно во время телесъемок и интервью.

Хотя это деление было условным. "Ласковый май" по большей части был очень дружным коллективом. Когда больших гонораров не было, то они даже жили в одной съемной квартире недалеко от метро Новослободская...

А потом Саша Прико ушел вместе с создателем коллектива и его композитором Сергеем Кузнецовым в группу "Мама". Но все равно продолжал общаться с друзьями из "Ласкового мая"...

Последние годы Прико жил в Санкт-Петербурге, женился, был счастлив. Хотя уже и не занимался музыкой. В этом году он переболел коронавирусом, а врачи еще и обнаружили онкологическое заболевание.

"Мы с его супругой Леной делали все возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволял нам этого сделать, - рассказал бывший коллега Прико по "Ласковому маю", продюсер, певец и политик Андрей Разин. - Я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы достойно похоронить Сашу. О месте и времени прощания мы сообщим дополнительно"...

Кстати

Андрей Разин не в первый раз приходит на помощь семьям музыкантов. Точно также он давал деньги и помогал, когда из жизни ушел Евгений Осин...

Культура Музыка Поп-музыка Общество Утраты

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