Спорткар Nissan Z Proto показали на видео

Если не считать Nissan GTR, Nissan 370Z самый долгоиграющий массовый спортивный автомобиль на рынке - в производственной программе японской компании уже двенадцатый год.

В то время как определение современного автомобиля за последние пять лет изменилось больше, чем за предшествующие двадцать, Nissan 370Z все больше походил на манифест ретрограда.

И вот, наконец, сквозь корпоративный кризис, накрывший компанию в 2018 году, Nissan, наконец, готов вывести новый спорткар с традиционным для марки именем "Z". Презентация машины пройдет 15 сентября в штаб-квартире Nissan в Йокогаме и будет свободно транслироваться через интернет.

Прототип нового Nissan Z частично был "засвечен" на ролике нового модельного ряда компании. В облике его по-прежнему обыгрывается образ первого Nissan Fairlady Z - фастбека с заостренным силуэтом, длинным капотом и отнесенной к задней оси кабиной.

Одной из примечательных особенностей новой машины станет световой маркер в виде обращенных друг к другу горизонтально ориентированных дуг дневных ходовых огней. Новый Nissan Z, скорее всего, построен на шасси нынешнего 370Z. Косвенно это подкрепляет то, что у Z не будет исполнения с электромеханической трансмиссией.

Под капотом, как ожидается, будет "турбошестерка" VR 3,0 л на 300-400 л.с. от Infiniti Q60. При этом для Nissan будет предложена механическая КП.