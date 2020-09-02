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02.09.2020 09:02
Рубрика: Легковые авто

Tesla показала на видео китайскую гигафабрику

Текст: Григорий Гомельчук

Компания Tesla распространила короткое видео, показывающее работу нового завода в Китае.

Фото: Пресс-служба Rivian.
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Так называемая гигафабрика была построена в Шанхае менее чем за год, и выпускает по 4000 электромобилей Tesla Model 3 каждую неделю.

В представлении главы компании Илона Маска, идеальный завод по сборке автомобилей должен быть полностью роботизирован, но пока на некоторых участках гигифабрики все еще заняты люди. Хотя автоматизация производства здесь все равно выше, чем у других производителей: на видео можно заметить, что иногда над сборкой машины трудится одновременно восемь роботов.

Сегодня Tesla Model 3, с учетом субсидий, стоит в Китае 271550 юаней (примерно 2,9 млн рублей). Производитель обещает постепенно снижать цену за счет более широкого применения комплектующих местного производства. Пока их доля составляет около 30%.

#Tesla