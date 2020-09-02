В Японии почти 120 авиарейсов отменено из-за тайфуна

Из-за тайфуна "Мэйсак", обрушившегося на юг и юго-запад Японии, отменено 119 авиарейсов. В основном отмена коснулась префектуры Окинава и острова Кюсю, сообщает телеканал NHK.

Ранее сообщалось, что "Мэйсак" оставил без электричества более 30 тысяч домов в префектуре Окинава. Ураганный ветер повредил линии электропередачи, ливни привели к подтоплениям в отдельных районах.

Сейчас непогода движется в сторону Японского моря. Уже вечером в среду тайфун достигнет западного побережья острова Кюсю, а в ночь на четверг подойдет к Корейскому полуострову. Метеорологи оценивают "Мэйсак" как чрезвычайно сильный, пишет РИА Новости. Сила ветра в пределах стихии - до 45 метров в секунду, при порывах - до 65.

Сейчас в сторону Японии направляется еще один тайфун - "Хайшен". Пока он находится в районе Марианских островов, но уже к концу недели непогода может обрушиться на юго-запад страны, сообщает Главное метеорологическое управление. Синоптики призвали жителей заранее подготовиться к удару стихии.