В Кремле заявили о сокращении зависимости РФ от нефтегазовых доходов

Зависимость России от нефтегазовых доходов уменьшается, пусть и не стремительными темпами, но сокращение очевидно. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал вчерашние слова главы государства о том, что Россия - не "страна-бензоколонка". На вопрос о том, устраивает ли Кремль оценка Минфина, что в 2019 году доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете составила около 40 процентов, Песков заметил, что нет, такая цифра никого не устраивает. "Но эта цифра имеет тенденцию к поэтапному, хоть медленному, сокращению. И за последние 10-15 лет это сокращение видно невооруженным глазом", - заметил он.

Представитель Кремля сказал, что нужно анализировать весь спектр экспорта - не только первичных энергоресурсов, но и продуктов переработки с добавочной стоимостью, которые производятся на высокотехнологичных ультрасовременных заводах, которые строятся в разных регионах страны.

Президент говорил о том, что параллельно с этим растет и высокотехнологичный сектор. "И на фоне пандемии, которая привела к новым вызовам, которые встали перед нами, как раз наша наука, медицина показала блестящий результат в мировом масштабе", - пояснил слова главы государства Песков.

"Можно констатировать, что пусть и не такими стремительными темпами, как хотелось бы, но доля зависимости от нефтегазовых доходов поэтапно сокращается", - заключил пресс-секретарь президента.