В Москве предложили ужесточить требования к каршерингу

В Москве могут ввести обязательную аутентификацию для пользователей каршеринга. С таким предложением выступил глава комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике столичного парламента Кирилл Щитов.

"Для допуска за руль прокатного авто можно применять систему распознавания лиц, - заявил "РГ" парламентарий. - То есть сличать фотографию водителя с фото из паспорта в базе оператора. Ряд операторов пользуются такой процедурой, но пока это требование не является обязательным".

В результате, полагает Кирилл Щитов, страдает безопасность: многие учетные записи, оформленные на случайных людей, продаются в Сети. Действительно, нам удалось найти в свободной продаже аккаунты множества популярных сервисов. В 1700 руб. оценивается доступ к обычным машинам и в 2500 - к премиум-классу. Операторы борются с такой торговлей и блокируют такие учетные записи.

"Мы уже работаем по технологии liveness, позволяющей идентифицировать клиента в момент регистрации или аренды по фотографиям документов и его live изображению, таким образом подтверждая реальность пользователя , - рассказали "РГ" в пресс-службе "Делимобиля". - Работа над снижением аварийности заложена в саму бизнес-модель каршеринга. Мы заинтересованы, чтобы наши автомобили находились в пользовании у добросовестных арендаторов и не попадали в ДТП".

В том же "Делимобиле" даже ввели систему динамического ценообразования. Автоматика и искусственный интеллект отслеживают, как ведет себя на дороге тот или иной водитель. Ездишь аккуратно - получай скидки и доступ к дорогим авто. Нарушаешь - плати больше. А за серьезные инциденты аккаунт даже могут заблокировать.

Такая система должна действовать у всех операторов, считает Кирилл Щитов. "Осенью планируем рассмотреть вопросы безопасности каршеринга на нашей профильной комиссии, - рассказал депутат МГД. - Мы готовы подключить к диалогу правоохранительные органы, профильные ведомства и транспортные компании. С нами на контакт уже вышел оператор "Яндекс. Драйв" и другие эксперты отрасли".

Обязательная аутентификация в приложениях должна резко снизить число неправомерных действий со стороны водителей, считает столичный адвокат Владимир Постанюк. По его мнению, дополнительные проверки заставят пользователей быть более ответственными. Хотя и сейчас наказание за покупку "левого" аккаунта есть и весьма значительное: если вдруг будет причинен крупный ущерб, можно попасть за решетку на 10 лет. "Действия покупателя и продавца могут быть расценены как угон, - комментирует Постанюк. - Логика проста: разрешение на пользование авто выдано одному человеку, а по факту ездит совсем другой". Ожидается, что этот и другие аспекты каршеринговой безопасности станут одной из главных тем Мосгордумы в осеннюю сессию, которая должна открыться через две недели.