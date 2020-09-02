В США опрос показал снижение популярности Байдена

Рейтинг популярности кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена снижается, а большинство граждан считает, что на ноябрьских выборах победит республиканец Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, проведенного компанией авторитетного американского социолога Джона Зогби - John Zogby Strategies.

В опросе, состоявшемся через интернет 29 августа, приняли участие 1007 человек. Выяснилось, что за Байдена сейчас готовы проголосовать 48% американских избирателей, за Трампа - 42%. Еще 10% граждан заявили, что пока не определились с выбором, пишет ТАСС. В своем комментарии Джон Зогби отмечает, что преимущества в шесть пунктов недостаточно, чтобы гарантировать себе победу на выборах. Ранее, по итогам июльского опроса John Zogby Strategies, перевес в голосах у Байдена составлял 13 процентных пунктов.

Также, августовское исследование выявило, что, по мнению 43% избирателей в США, действующий президент Трамп обеспечит себе в ноябре переизбрание на второй срок. Победу Байдена предрекают 40% американцев.

Ранее сообщалось, что после общенационального съезда Республиканской партии Трамп сократил отставание по популярности от своего соперника. Из четырех тысяч опрошенных респондентов 44% ответили, что проголосовали бы за нынешнего хозяина Белого дома, а 50% - за Байдена. Ранее Трамп отставал на 10 пунктов.

Напомним, очередные выборы президента в США пройдут третьего ноября.