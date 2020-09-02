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Рубрика: В мире

В Великобритании школьникам запретили шутить о коронавирусе

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ряде школ Великобритании введены новые правила поведения для учащихся. Школьникам запрещено умышленно кашлять или шутить о коронавирусе, пишет Daily Mail.

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Так, в гастингской школе отныне нельзя в шутку кашлять или чихать, юмористически высказываться о пандемии COVID-19 и целенаправленно контактировать с другим человеком. А в одном из учебных заведений Лондона за "кашель в шутку" грозит отчисление, пишет РИА Новости.

Некоторым британским школьникам придется привыкать и к новым правилам посещения туалетов. Например, в одной из школ Дерби у каждого класса теперь своя уборная. Посещение других туалетных комнат будет считаться серьезным проступком.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано 337,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, всего за время пандемии скончались 41,5 тысячи человек. Британские власти заявили, что готовятся пересмотреть законы, чтобы разрешить экстренное использование любой эффективной вакцины против коронавируса до того, как она будет полностью лицензирована.

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