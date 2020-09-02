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02.09.2020 08:00
Рубрика: Видео

Видео: буксировал грузовик задом наперед и устроил ДТП

Текст: Вадим Давыденко

Никто не может толком объяснить, что заставило австралийского водителя буксировать чужой грузовик таким вот странным образом - задом наперед, но впечатлил он, надо признать, многих. Ехавшие за ним автомобилисты охали, ахали и непрерывно снимали видео, а встречные - еле успевали уворачиваться, потому что буксируемый самосвал выписывал петли и кренделя, игнорируя дорожную разметку.

Фото: скринашот с www.youtube.com
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На последних секундах ролика можно увидеть, как практически неуправляемый грузовик выруливает на встречную полосу и там корежит правый бок серебристому хэтчбеку. Владелец пострадавшей машины в шоке остановился, не зная еще, горевать ли ему из-за двух помятых дверей, или радоваться, что так дешево отделался.

В комментариях всезнайки-эксперты укоряют героя видео не сколько за странную буксировку задом наперед, сколько за то, что в кабине буксируемого грузовика отсутствует водитель, способный хоть как-то корректировать движение. Впрочем, возможно, что это даже и не буксировка в привычном нам значении, а соревнование по перетягиванию, в котором торжествующий победитель решил тут же отволочь проигравшего на металлолом.

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#видео #авто