Видео: водитель въехал в толпу стоящих на обочине велосипедистов

Одни утверждают, что причиной случившегося был мокрый после дождя асфальт и повидавшие виды шины черного внедорожника.

Вторые предполагают, что кто-то на высокой скорости оттеснил кроссовер к отбойнику, а уже оттуда потерявший управление автомобиль отскочил к обочине и там врезался в толпу велосипедистов.

Сам же водитель, едва выйдя из машины, поспешил заявить про неисправность шин и про свою полную невиновность, чем сразу же вызвал массу подозрений. В любом случае, речь идет о человеческом факторе - о безответственности, лихачестве и неготовности отвечать за последствия.

Инцидент произошел в центре Мексики, на трассе Куэрнавака-Морелос чуть южнее Мехико, на известном своей извилистостью участке дороги под названием La pera (груша). Группа велосипедистов ненадолго остановилась, чтобы оказать помощь своему травмированному товарищу, и попала под удар потерявшего управление внедорожника.

Судя по видео, основной удар принял на себя микроавтобус, сопровождавший велосипедистов, а сами спортсмены отделались ушибами. Был ли кто-нибудь в микроавтобусе и в порядке ли он - неизвестно.