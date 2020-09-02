Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
02.09.2020 16:00
Рубрика: Видео

Видео: водитель въехал в толпу стоящих на обочине велосипедистов

Текст: Вадим Давыденко

Одни утверждают, что причиной случившегося был мокрый после дождя асфальт и повидавшие виды шины черного внедорожника.

Фото: скринашот с www.youtube.com
Видео: автомобилист и байкер врезались при попытке выскочить на встречку

Вторые предполагают, что кто-то на высокой скорости оттеснил кроссовер к отбойнику, а уже оттуда потерявший управление автомобиль отскочил к обочине и там врезался в толпу велосипедистов.

Сам же водитель, едва выйдя из машины, поспешил заявить про неисправность шин и про свою полную невиновность, чем сразу же вызвал массу подозрений. В любом случае, речь идет о человеческом факторе - о безответственности, лихачестве и неготовности отвечать за последствия.

Инцидент произошел в центре Мексики, на трассе Куэрнавака-Морелос чуть южнее Мехико, на известном своей извилистостью участке дороги под названием La pera (груша). Группа велосипедистов ненадолго остановилась, чтобы оказать помощь своему травмированному товарищу, и попала под удар потерявшего управление внедорожника.

Судя по видео, основной удар принял на себя микроавтобус, сопровождавший велосипедистов, а сами спортсмены отделались ушибами. Был ли кто-нибудь в микроавтобусе и в порядке ли он - неизвестно.

Видео: буксировал грузовик задом наперед и устроил ДТП
#видео #авто