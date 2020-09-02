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2 сентября 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 2 сентября 2020 года № 253 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 2 сентября 2020 г.
Опубликован 2 сентября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, изложив подпункт 5.1 пункта 5 в следующей редакции:

"5.1. Проведение досуговых, развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных мероприятий с очным присутствием граждан (за исключением культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе и в учреждениях культуры, физкультурных и спортивных мероприятий без привлечения зрителей на объектах спорта закрытого типа, физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе с участием зрителей), рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, иных местах массового посещения граждан.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин



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