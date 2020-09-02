Внедорожник Lexus LX получил две спецверсии в России

Флагман марки Lexus - внедорожник LX - обзавелся в России двумя спецверсиями: Heritage V8 и Heritage Black Vision V8.

Экстерьер версии Heritage V8 отличается дизайном решетки радиатора в фирменном стиле бренда (схожий узор доступен для моделей UX, RX и GX), а также эксклюзивными накладками на передний и задний бампер. Модель впервые стала доступна в новых цветовых решениях - темно-зеленый металлик и светло-коричневый. Образ дополняют легкосплавные колесные диски 21 дюйма в двухцветном исполнении.

Что касается Heritage Black Vision V8, то такой автомобиль украшен новой, стильной решеткой радиатора, а также коваными дисками в новом двухцветном исполнении. К экстерьеру были добавлены специальные бамперы в спортивном стиле, а также черные элементы: дверные ручки, рейлинги и молдинги боковых стекол.

Кроме того, LX Heritage Black Vision V8 обрел уникальный дизайн передних и задних фар, а их внутренние части затемнены, при этом противотуманные фары в черной окантовке. Все автомобили эксклюзивной серии отмечены специальной эмблемой Heritage V8, которая дополнена знаком Black Vision. В салоне добавилась особая ромбовидная прострочка на дверных панелях, а оформление интерьера теперь доступно в черно-красном варианте.

Lexus LX Heritage будет доступен в связке с бензиновой версией двигателя V8 мощностью 367 л.с.

LX Heritage V8 и LX Heritage Black Vision V8 предлагаются по цене от 7 768 000 и от 8 259 000 рублей соответственно.

Добавим, что самый доступный LX можно приобрести в России от 6 665 000 рублей.