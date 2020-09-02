Указ губернатора Ярославской области от 31 августа 2020 года № 224 "О признании утратившим силу указа Губернатора области от 20.03.2020 № 53 и частично утратившим силу указа Губернатора области от 18.03.2020 № 47"

1. Признать утратившим силу указ Губернатора области от 20.03.2020 № 53 "Об организации деятельности образовательных организаций Ярославской области".

2. Признать утратившими силу пункты 2, 3, 84 указа Губернатора области от 18.03.2020 № 47 "О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения".

3. Указ вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области Д.Ю.Миронов







