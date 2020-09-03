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Рубрика: В мире

Афроамериканец застрелен во время задержания в Вашингтоне

В Вашингтоне застрелен афроамериканец, который попытался сбежать во время задержания. Как пояснил шеф столичной полиции Питер Ньюсэм, инцидент произошел недалеко от военной базы Анакостия.

Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
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Поступило сообщение о том, что в автомобиле, предположительно, находятся вооруженные люди. Когда стражи порядка приблизились, несколько человек выскочили из машины и попытались скрыться, пишет РИА Новости.

В этот момент полицейский выстрелил и ранил одного из убегавших. Тот был госпитализирован, а позже скончался. "Мы думаем, что у подозреваемого было оружие во время стрельбы", - отметил Ньюсэм.

Напомним, на днях в Лос-Анджелесе был застрелен афроамериканец Дижон Киззи. Его, ехавшего на велосипеде, остановили из-за предполагаемого нарушения правил вождения. Два заместителя шерифа, предположительно, произвели в него от 15 до 20 выстрелов.

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