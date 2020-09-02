В Лос-Анджелесе полиция застрелила чернокожего велосипедиста

Один из свидетелей сообщил, что полицейские продолжали стрелять в 29-летнего Киззи, даже когда он уже лежал неподвижно лицом вниз. В полиции, уточняет Reuters, заявили, что мужчина ударил одного офицера, уронив свой пистолет. По словам представителя шерифа округа Лос-Анджелес лейтенанта Брэндона Дина, полуавтоматический пистолет, очевидно, выпал из кармана Киззи, когда тот ударил полицейского по лицу. Дин заявил, что офицеры открыли огонь, когда Киззи сделал "жест, что собирается поднять огнестрельное оружие". "Было ли огнестрельное оружие на самом деле в его руке, я не знаю этих подробностей, потому что мы еще не опросили шерифов, которые там были", - сказал Дин.

Свою версию озвучила соседка убитого. По ее словам, Киззи и один из офицеров "дрались" за сверток с одеждой, прежде чем пакет упал на землю. В этот момент, вспоминает женщина, Киззи вскинул обе руки и крикнул: "У меня ничего нет. Что ты хочешь?", затем повернулся, чтобы убежать. После этого один из офицеров выстрелил из проводного электрошокера в ноги Киззи, а после два заместителя шерифа расстреляли его.

Во вторник вечером (утром в среду по московскому времени) на улицы "города Ангелов" вышли сотни демонстрантов, которые протестовали против расстрела Дижона Киззи. Разъяренная толпа направилась к месту проживания убитого в районе Вестмонт на южной окраине Лос-Анджелеса. Именно этот район города стал горячей точкой летних протестов против действий полиции. "Они (полицейские) не убивают ни одну расу, кроме нас", - сказала репортерам Флетчер Фэйр, тетя Киззи.

Активисты призвали генерального прокурора Калифорнии провести независимое расследование обстоятельств смерти афроамериканца. В прокуратуре заявили, что Киззи получил несколько ранений, однако точное количество попавших в него пуль будет установлено только после вскрытия. Офицеры, замешанные в скандале, отправлены в административный отпуск.

Напомним, что после расстрела в городе Кеноша (штат Висконсин) афроамериканца Джейкоба Блейка, которому полицейские несколько раз выстрелили в спину на глазах у трех его сыновей, Америку снова охватили протестные акции против действий полиции, которые привели к массовым беспорядкам. Во вторник президент США Дональд Трамп, который прибыл в Кеношу, назвал эти акции не "мирным протестом, а на самом деле внутренним террором".