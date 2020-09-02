В Лос-Анджелесе полиция застрелила чернокожего велосипедиста

Новости

Александрова обыграла трехкратную чемпионку US Open Клейстерс 08:25
Медведев без проблем вышел во второй раунд US Open 08:02
Делом убитого в Бугульме бизнесмена Деданина займутся столичные следователи 07:28
В Камбодже умер главный палач Пол Пота 07:20
В Забайкалье трех врачей осудили за мошенничество 07:20
Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям 06:55
Гидрометцентр: Maysak принесет сильные дожди в ряд регионов страны 05:55
Пентагон объявил об успешном испытании гиперзвуковых крылатых ракет 05:46
Бразильянка установила рекорд по длительности заражения COVID-19 05:24
NYT: Байден собрал за месяц рекордную сумму пожертвований 05:05
Забайкальский авиатор попал в Книгу рекордов России 04:54
Цукерберг выделил 300 млн долларов на проведение безопасных выборов в США 04:40
ФБР проверит информацию о пролетевшем рядом с лайнерами мужчине 04:33
В Японии почти 120 авиарейсов отменено из-за тайфуна 04:10
Жириновский привился от коронавируса 03:45
США признали превосходство Китая в трех военных областях 03:01
Мишустин направил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам 02:48
В Великобритании школьникам запретили шутить о коронавирусе 02:34
Трамп опроверг сообщения СМИ о перенесенных им микроинсультах 02:05
Власти Греции объявили об открытии границы для россиян с 7 сентября 01:38
Звезда танцевальной музыки 90-х Эрик Мурилло скончался в 49 лет 01:08
В Вашингтоне уберут или переименуют не прошедшие проверку на расизм объекты 00:55
В Ленобласти шестнадцатилетнюю мать заподозрили в убийстве дочери 00:45
Трамп расходовал на свою избирательную кампанию уже свыше 64 млн долларов 00:37
В США опрос показал снижение популярности Байдена 00:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
02.09.2020 07:47
Рубрика: В мире

В Лос-Анджелесе полиция застрелила чернокожего велосипедиста

Текст: Максим Макарычев
В США разгорается очередной громкий скандал, связанный с необоснованным применением силы стражами порядка в отношении чернокожего. Афроамериканец Дижон Киззи, которого остановили ехавшим на велосипеде из-за предполагаемого нарушения правил вождения, был застрелен двумя заместителями шерифа Лос-Анджелеса, которые, предположительно, произвели в него от 15 до 20 выстрелов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Один из свидетелей сообщил, что полицейские продолжали стрелять в 29-летнего Киззи, даже когда он уже лежал неподвижно лицом вниз. В полиции, уточняет Reuters, заявили, что мужчина ударил одного офицера, уронив свой пистолет. По словам представителя шерифа округа Лос-Анджелес лейтенанта Брэндона Дина, полуавтоматический пистолет, очевидно, выпал из кармана Киззи, когда тот ударил полицейского по лицу. Дин заявил, что офицеры открыли огонь, когда Киззи сделал "жест, что собирается поднять огнестрельное оружие". "Было ли огнестрельное оружие на самом деле в его руке, я не знаю этих подробностей, потому что мы еще не опросили шерифов, которые там были", - сказал Дин.

Фото: iStock
В Вашингтоне уберут или переименуют не прошедшие проверку на расизм объекты

Свою версию озвучила соседка убитого. По ее словам, Киззи и один из офицеров "дрались" за сверток с одеждой, прежде чем пакет упал на землю. В этот момент, вспоминает женщина, Киззи вскинул обе руки и крикнул: "У меня ничего нет. Что ты хочешь?", затем повернулся, чтобы убежать. После этого один из офицеров выстрелил из проводного электрошокера в ноги Киззи, а после два заместителя шерифа расстреляли его.

Во вторник вечером (утром в среду по московскому времени) на улицы "города Ангелов" вышли сотни демонстрантов, которые протестовали против расстрела Дижона Киззи. Разъяренная толпа направилась к месту проживания убитого в районе Вестмонт на южной окраине Лос-Анджелеса. Именно этот район города стал горячей точкой летних протестов против действий полиции. "Они (полицейские) не убивают ни одну расу, кроме нас", - сказала репортерам Флетчер Фэйр, тетя Киззи.

Активисты призвали генерального прокурора Калифорнии провести независимое расследование обстоятельств смерти афроамериканца. В прокуратуре заявили, что Киззи получил несколько ранений, однако точное количество попавших в него пуль будет установлено только после вскрытия. Офицеры, замешанные в скандале, отправлены в административный отпуск.

Напомним, что после расстрела в городе Кеноша (штат Висконсин) афроамериканца Джейкоба Блейка, которому полицейские несколько раз выстрелили в спину на глазах у трех его сыновей, Америку снова охватили протестные акции против действий полиции, которые привели к массовым беспорядкам. Во вторник президент США Дональд Трамп, который прибыл в Кеношу, назвал эти акции не "мирным протестом, а на самом деле внутренним террором".

В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

Главное сегодня

Власти Греции объявили об открытии границы для россиян с 7 сентября
Меркель: "Северный поток-2" будет достроен несмотря на угрозы США
В столицах регионов России стартует досрочное голосование
Путин принял участие в открытом уроке "Помнить - значит знать". Полный текст
Названа причина смерти актера Бориса Клюева
Масштабные акции протеста охватили столицы и крупные города по всему миру
Кто из кандидатов имеет наибольшие шансы стать новым премьером Японии