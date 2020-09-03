Белорусские связисты одержали победу на "АрМИ-2020"

Близится время финального "свистка" на международных соревнованиях "Армейские международные игры 2020", которые, как уже информировал "СОЮЗ", стартовали 23 августа на полигонах сразу пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Беларуси и Узбекистана.

В Беларуси, в частности, сообщает минобороны РБ, на базе воинских частей Минского гарнизона прошел конкурс "Уверенный прием", в котором приняли участие команды из Союзного государства, Вьетнама и Таджикистана. Состязание включало в себя пять этапов: "Уверенный прием", "Уверенная передача", "Радиоорентирование", "Работа на оборудовании IT-структуры" и "Военизированная эстафета".

Именно на белорусском полигоне "Уручье" в четверг и прошел финальный этап "Военизированной эстафеты", в котором команде из троих военнослужащих нужно было совершить марш на механизированной радиостанции, проявить сноровку при разборке и сборке автомата АК-74, провести прицельную стрельбу по мишеням и успешно преодолеть полосы препятствий. В результате, по итогам всех этапов конкурса победу одержала команда Беларуси, второе место у команды Российской Федерации, а третье место досталось связистам из Вьетнама.

А накануне в пресс-центре международных игр в Алабино главный судья состязаний, заместитель главнокомандующего сухопутными войсками РФ генерал-полковник Александр Ленцов, подводя итоги минувшего дня, сообщил о результатах семи конкурсах. В двух из них -" Верный друг " и "Безопасный маршрут" - победа досталась российским командам. Причем, на конкурсе "Верный друг" кинологи России и Узбекистана набрали равную сумму баллов и разделили первое место. Второе место заняла команда Беларуси, а третье - Алжира.

В конкурсе "Десантный взвод" по результатам четырех этапов тоже лидирует крылатая пехота России, за ними следуют команды десантников Беларуси и Китая.

Завершаются международные армейские игры 5 сентября.