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03.09.2020 13:26
Рубрика: В мире

Члены семьи Берлускони заразились коронавирусом

Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: AP Photo/Luca Bruno Фото: AP Photo/Luca Bruno
Фото: AP Photo/Luca Bruno

У детей и внуков 83-летнего Сильвио Берлускони также, как и у бывшего премьера, обнаружена коронавирусная инфекция, об этом сообщает миланская Corriere della sera.

В Кремле готовы помочь заболевшему Берлускони

Речь идет о дочери Берлускони Барбаре, сыне Луиджи и их детях. СМИ также подозревают, что и возлюбленная медиамагната, депутат национального собрания Марта Фашина также могла заразиться коронавирусом.

Накануне стало известно, что Covid-19 у Берлускони проходит бессимптомно. Политик самоизолировался на вилле в Аркоре и продолжает работать дистанционно, чтобы "внести свой вклад" в избирательные кампании кандидатов от своей партии "Вперед, Италия" на местных выборах, запланированных на сентябрь.

"Справлюсь и с этим", - прокомментировал свою болезнь сам Сильвио Берлускони, отличительной чертой которого всегда было умение держать удар.

О недуге Кавальере также высказался сегодня бизнесмен и бывший менеджер команд "Формулы-1" Флавио Бриаторе. Именно его многие винят в том, что Берлускони в столь пожилом возрасте вынужден сейчас бороться с вирусом. Дело в том, что 70-летний Бриаторе, которого недавно экстренно госпитализаровали в связи с заражением COVID-19, в середине августа встречался с экс-премьером.

"Вы меня достали. Я никого не заражал", - ответил на волну обрушившегося на него хейта Флавио Бриаторе.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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