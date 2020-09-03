Депутаты предлагают отменить транспортный налог

Автовладельцев могут освободить от уплаты транспортного налога. Такое предложение группа депутатов внесет сегодня на рассмотрение в Государственную думу. Законопроект (есть в распоряжении "РГ") предполагает полную отмену транспортного налога с 1 января 2021 года.

"Сегодня по сути имеет место двойное налогообложение собственников транспортных средств, - объясняет один из авторов законопроекта, депутат Борис Пайкин. - Они платят акциз, заправляя машины топливом, и еще ежегодно уплачивают транспортный налог. При этом последний исчисляется с учетом мощности двигателя, а не срока эксплуатации автомобиля и других характеристик. В результате транспортный налог платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно, и те, кто использует его лишь изредка. В этом состоит главная несправедливость, которую необходимо устранить".

Как объясняют депутаты, предполагалось, что транспортный налог будет упразднен, как только собираемая сумма станет меньше, чем бюджет получает от акцизных сборов за нефтепродукты. Этот момент уже давно наступил, но отмены налога не случилось.

"Бюджетный кодекс определяет, что транспортный налог в полном объеме зачисляется в бюджеты субъектов федерации и наряду с акцизами на нефтепродукты является источником формирования дорожных фондов субъектов РФ, - добавляет депутат Ярослав Нилов. - Поэтому регионам крайне сложно отменить транспортный налог, поскольку они будут автоматически лишены субсидий из федерального бюджета".

Тем не менее, некоторые регионы уже избавили от транспортного налога пострадавших от коронавируса индивидуальных предпринимателей. И теперь авторы законопроекта предлагают распространить это послабление на всех автомобилистов.

"В нынешних условиях падения доходов отмена на федеральном уровне регионального транспортного налога - своевременная и необходимая мера", - уверен Ярослав Нилов. По его мнению, она поможет материально поддержать людей, снизить избыточную налоговую нагрузку, и благодаря этому сохранить источник дохода для содержания семьи. К тому же, во многих странах транспортный налог входит в топливный сбор.

"Транспортный налог за бензиновый спорткар и за электромобиль той же мощности, не загрязняющий воздух, одинаковый, - отмечает Борис Пайкин. - И это еще один повод для пересмотра налоговой политики в пользу социальной ответственности и справедливости".