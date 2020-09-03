Битва за отмену этого налога длится уже более десяти лет. При каждой заправке автовладелец платит акциз за топливо, который идет на содержание дорог. Но, помимо этого, с него еще берут транспортный налог. Кроме того, он платит за проезд по платным дорогам и за парковку своего автомобиля. А ведь и дороги строятся, и парковки организуются из тех средств, которые он уже заплатил в виде акциза и транспортного налога.

- Сегодня, по сути, имеет место двойное налогообложение собственников транспортных средств, - объясняет один из авторов законопроекта депутат Борис Пайкин. - Они платят акциз и еще ежегодно уплачивают транспортный налог. При этом последний исчисляется с учетом мощности двигателя. В результате транспортный налог платят одинаково те, кто за рулем автомобиля ежедневно, и те, кто использует его лишь изредка. В этом состоит главная несправедливость, которую необходимо устранить.

Напомним, что акциз вводили как раз для отмены транспортного налога. Предполагалось, что водители будут платить так, как они ездят. Сам налог планировали упразднить, когда собираемая сумма станет меньше, чем бюджет получает от акцизных сборов. Этот момент уже давно наступил, но отмены налога не случилось.

- Ценообразование на рынке топлива, которое дорожает и при растущей, и при падающей нефти, увеличивает нагрузку на владельцев машин за счет постоянно растущего акциза, - поясняет еще один автор законопроекта глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. - Фактически двойное налогообложение бьет по карману водителей и повышает градус социальной напряженности. Отмена транспортного налога представляется уместной и своевременной. Регионам крайне сложно отменить этот налог, поскольку они будут автоматически лишены субсидий из федерального бюджета, поэтому это надо сделать на федеральном уровне.

Двойное налогообложение бьет по карману водителей. А в свое время акциз вводили как раз для отмены транспортного налога

Правительство не поддержало отмену транспортного налога. В отзыве, приложенном к законопроекту, говорится, что транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты - один из источников формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации.

"Реализация изменений, предлагаемых законопроектом, приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов, - поясняется в документе. - Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его реализация приведет к выпадающим доходам региональных бюджетов на сумму не менее 160 млрд рублей в год, а компенсировать их предлагается за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Однако авторы не указали конкретные источники для финансирования таких трансфертов".

Напомним, что с момента появления акциза чуть ли не каждый год предлагается отменить налог, но дальше разговоров дело не идет.

Однако в этот раз отмену налога не поддержали даже некоторые защитники прав автомобилистов.

Так, например, председатель рабочей группы по защите прав автомобилистов при Общероссийском народном фронте Петр Шкуматов напомнил, что помимо автомобилей с традиционным топливом по нашим дорогам ездят еще машины с газобаллонным оборудованием, а также электромобили. И в ближайшей перспективе, особенно при поддержке правительства, их количество будет только расти.

Так вот, владельцы таких автомобилей сейчас платят транспортный налог. Но не платят акциз. Если убрать транспортный налог, они вообще не будут вносить свой взнос в заботу о дорогах.

По экспертным подсчетам, на строительство и содержание дорог требуется около 4 триллионов рублей в год. Эти деньги складываются из акциза и транспортного налога. Но если акциз идет целенаправленно в дорожные фонды, то транспортный налог поступает в региональные бюджеты, где размывается вместе с другими доходами.

В итоге поступления от транспортного налога идут не на содержание дорог, а на проведение различных фестивалей, утверждает Петр Шкуматов. Поэтому необходимо этот налог реформировать. В первую очередь сделать его целевым. Также необходимо пересмотреть шкалу, в отношении каких транспортных средств и в каком размере он назначается. Все это требует долгой и серьезной работы.

Транспортный налог необходимо реформировать. В первую очередь сделать его целевым, чтобы деньги направлялись в дорожные фонды

По мнению Петра Шкуматова, если отказаться от транспортного налога и пополнять дорожные фонды за счет акциза, то стоимость топлива у нас станет на уровне Европы. Если отказаться от акциза, оставив транспортный налог, то бензин подешевеет, но каждому автовладельцу придется ежегодно платить в бюджет по 65 тысяч рублей.