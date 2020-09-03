Дженна Коулман может появиться в четвертом сезоне "Виктории"

Британская актриса Дженна Коулман, получившая известность благодаря роли Клары Освальд в научно-фантастическом сериале "Доктор Кто" и сыгравшая впоследствии королеву Викторию в трех сезонах одноименного сериала ITV, рассказала о своем будущем в этом проекте в своем интервью Taltler.

По ее мнению, создателям и актерам исторического сериала есть, что рассказать о королеве Виктории - третий сезон закончился на драматической ноте - ее муж принц Альберт потерял сознание. Горячо любимому супругу британского монарха суждено было умереть в сорок два года от тифа, но современные исследователи и современники королевской четы не раз указывали на то, что проблемы со здоровьем, связанные с неизвестным не диагностированным вовремя хроническим заболеванием, начались за два года до его смерти.

Коулман рассказала, что хотела бы продолжить работу над кинематографическим образом Виктории, но отметила, что, возможно, время съемок четвертого сезона еще не пришло. Не в последнюю очередь это связано с тем, что актриса считает себя слишком молодой, чтобы достоверно передать на экране те изменения, которые произошли с матерью девяти детей и оплотом британской государственности по достижению ей среднего возраста.

Наряду со съемками этого долгоиграющего проекта Коулман приняла участие в нескольких театральных постановках, снялась в мини-сериале "Плач" (The Cry) и в настоящее время работает над ролью в сериале "Змей" (The Serpent).