Эксперты считают невозможной отмену транспортного налога

Эксперты считают, что при нынешней ситуации отмена транспортного налога невозможна. Дороги надо на что-то строить и содержать. Но необходимо пересмотреть и реформировать этот налог.

Как сообщил "РГ" председатель рабочей группы "За права автомобилистов" Общероссийского народного фронта Петр Шкуматов, в России на дороги требуется около 4 триллионов рублей. Сейчас, эти деньги собираются из акцизов на бензин и транспортного налога. Бесплатных дорог не бывает, за них надо платить. Их надо строить и содержать, а также ремонтировать.

Акциз сложным путем, но поступает в дорожные фонды. Однако транспортный налог идет в региональный бюджет, а там он размывается вместе со всеми остальными доходами. Поэтому и финансирования на дороги не хватает.

Необходимо учесть, что транспортный налог также платят не все. Льготные категории местные власти освобождают от его уплаты. В каждом регионе - свой перечень таких льготных категорий.

Но акциз тоже платят не все: по дорогам ездят транспортные средства не только на традиционном топливе. Есть техника с газобаллонным оборудованием. Есть электромобили. И с каждым годом такой техники будет становиться все больше. Сейчас ее владельцы платят транспортный налог. Но не платят акциз, потому что ни бензина, ни солярки они не потребляют. Между тем от их эксплуатации дороги тоже изнашиваются. Ведь изнашивает их не работа двигателя внутреннего сгорания, а вес автомобиля и его скорость. Чтобы за владельцев такой техники не доплачивали владельцы машин с традиционным топливом, налог надо сохранять.

Но он требует серьезной реформы. Как считает Шкуматов, самое главное, сделать его целевым. Чтобы все сборы шли непосредственно в дорожные фонды, а не на мероприятия, с дорогами не связанными. Также, пересмотреть шкалу в отношении каких транспортных средств, а также в каком размере он назначается. Все это требует долгой и серьезной работы.

Если сейчас отказаться от транспортного налога или от акциза на топливо, то дороги просто не на что будет содержать.