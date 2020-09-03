Электромобиль BMW i3s забраковала полиция

Полиция Лос-Анджелеса закупила BMW i3s на 10 миллионов долларов, а теперь избавляется от почти новых электромобилей за полцены. С запасом хода 130 километров они оказались непригодными для работы.

История с закупкой BMW i3s для полиции Лос-Анджелеса началась в 2014 году, когда мэр Эрик Гарсетти решил бороться за чистоту воздуха в городе. Он предложил пересадить всех муниципальных служащих на электромобили или гибриды, заряжаемые от сети.

На следующий год был объявлен тендер на закупку электромобилей для полиции, в котором приняли участие местный дилер BMW и компания Tesla со своей Model S. Трудно сказать, почему предпочтение было отдано немецким машинам, но в течение двух следующих лет полиция получила в свое распоряжение 200 компактных хэтчбеков BMW i3 и зарядные станции. Сумма контракта составила ни много ни мало 10 267 699 долларов!

Фото: Пресс-служба BMW.

Еще одна странность: BMW i3 предлагается в модификации с ДВС, подзаряжающим батарею, но руководство полиции почему-то выбрало полностью электрический вариант. Запас хода у такой машины - всего 130 километров!

Так что неудивительно, что копы жаловались на недостаточную автономность i3, и избегали использовать их для выездов. Кроме того, немецкие электромобили оказались слишком приметными, что доставляло полицейским дополнительные неудобства. Например, одну из сотрудниц уличили в посещении маникюрного салона на служебной машине.

В результате пара сотен полицейских BMW i3, купленных на деньги налогоплательщиков, несколько лет простояли без дела. На одометре большинства машин - всего несколько тысяч километров, а некоторые вообще никогда не включались в розетку.

Так что неудивительно, что полицейское управление решило продать электромобили обратно дилеру. После проверки компания New Century BMW предлагает приобрести их любому желающему по заманчивым ценам от 15 000 до 20 000 долларов, причем машины все еще на гарантии, в США для BMW i3 она составляет 4 года или 80 000 километров.