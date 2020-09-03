"Йокериту" засчитано техническое поражение за неявку на матч КХЛ

Финскому "Йокериту" засчитано техническое поражение за неявку на матч Континентальной хоккейной лиги против минского "Динамо".

Такое решение было вынесено КХЛ в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента, сообщается на официальном сайте лиги.

3 сентября в Минске "Динамо" должно было принимать финский "Йокерит" в стартовом матче нового сезона КХЛ. Однако финский клуб на встречу не прибыл по неизвестным причинам. В установленное время команда не явилась в аэропорт, рейс был отменен.

Кроме технического поражения "Йокерит" будет вынужден заплатить штраф в размере трех миллионов рублей. Также финский клуб обязан оплатить все расходы на организацию матча, которые понесло "Динамо".