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03.09.2020 17:40
Рубрика: Спорт

"Йокериту" засчитано техническое поражение за неявку на матч КХЛ

Текст: Максим Домчев
Финскому "Йокериту" засчитано техническое поражение за неявку на матч Континентальной хоккейной лиги против минского "Динамо".

Такое решение было вынесено КХЛ в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента, сообщается на официальном сайте лиги.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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3 сентября в Минске "Динамо" должно было принимать финский "Йокерит" в стартовом матче нового сезона КХЛ. Однако финский клуб на встречу не прибыл по неизвестным причинам. В установленное время команда не явилась в аэропорт, рейс был отменен.

Кроме технического поражения "Йокерит" будет вынужден заплатить штраф в размере трех миллионов рублей. Также финский клуб обязан оплатить все расходы на организацию матча, которые понесло "Динамо".

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Динамо" Минск Спортивные организации Хоккейные клубы "Йокерит" Чемпионат КХЛ 2020/2021

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