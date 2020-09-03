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03.09.2020 10:46
Рубрика: Внутренняя политика

Кабмин не поддержал предложение об отмене транспортного налога

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство не поддерживает инициативу группы депутатов от ЛДПР об отмене транспортного налога.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В заключении на внесенный в Государственную Думу законопроект подчеркивается, что все поступления от этого налога зачисляются в бюджеты регионов. При его отмене выпадающие доходы субъектов Федерации составят не менее 160 миллиардов рублей в год.

Фото: iStock
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Депутаты предлагают компенсировать их межбюджетными трансфертами из средств госказны, однако такой способ, отметили в правительстве, не соответствует ряду принципов бюджетной системы, в частности, принципам разграничения доходов и расходов, самостоятельности и сбалансированности бюджетов.

Правительство также не поддержало поправки в Бюджетный кодекс, исключающие транспортный налог из числа источников доходов, зачисляемых в региональные бюджеты и дорожные фонды субъектов Федерации. В заключении кабмина на этот законопроект указано, что депутаты не представили, как это положено, источники финансирования дополнительных расходов федерального бюджета, которые возникнут при компенсации налоговых потерь регионов.