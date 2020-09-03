Казарцев отстранен от работы до 10 октября, Еськов приостановил карьеру

Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" Василий Казарцев отстранен от работы до 10 октября, а судья на VAR этой встречи Алексей Еськов временно приостановил карьеру.

Об этом сообщил журналист "Матч ТВ" Нобель Арустамян, который побеседовал с председателем судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем. Скандальный матч прошел в первом туре нынешнего сезона и тогда Казарцев в концовке матча необоснованно назначил пенальти, а Еськов не вмешался в ситуацию. Позже Еськов провалил проверку на полиграфе.

Хачатурянц рассказал о решении в отношении арбитров.

"Результаты проверки Еськова действительно неоднозначные. Я вчера встречался с Алексеем, выслушал его. Арбитр сам решил временно приостановить работу: хочет взять паузу", - сказал Хачатурянц, продолжив, что причиной такого решения арбитра стали эмоциональное давление, травмы и ошибки, которые сам Еськов признал.

Также глава судейского комитета РФС рассказал о том, какое наказание вынесено в отношении Кахарцева.

"Казарцев отстранен от судейства до 10 октября, далее он будет обслуживать матчи ФНЛ. В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в РПЛ", - сказал Хачатурянц.