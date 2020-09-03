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03.09.2020 08:00
Рубрика: ПДД

Куда и на что уходят автомобильные штрафы

Текст: Майя Бирюкова
С увеличением числа комплексов фото- и видеофиксации растет и количество протоколов, выписанных за различные нарушения на дорогах. Куда поступают эти штрафы?
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Система распределения средств между бюджетами довольно сложная.

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
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Деньги могут поступать в федеральный бюджет, если постановления о наложении административных штрафов вынесены судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, включая их структурные и территориальные подразделения, должностными лицами ЦБ РФ, а также должностными лицами государственных учреждений, подведомственных федеральным органам власти.

Кажется, что список практически исчерпывающий. Но нет, в региональные бюджеты поступает гораздо больше средств, пишет aif.ru. Для их зачисления органы власти субъектов должны принимать соответствующее решение.

В случае, если постановления о штрафах вынесены должностными лицами органов исполнительной власти субъектов РФ или подведомственных им учреждений, деньги должны остаться в регионах. Затем их распределяют между бюджетами разных уровней, на что есть соответствующие законодательные акты.

С 1 января 2019 года деньги, собранные с оштрафованных автомобилистов, передаются на ремонт и поддержание в порядке отечественных дорог. На это идут не только штрафы.

Фото: iStock
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Дорожные фонды пополняют транспортные налоги, транши из федерального бюджета, акцизы на топливо. Затем средства направляются на самые разные мероприятия. Сюда входит и строительство новых дорог, и ремонт конкретных участков, и оборудование пешеходных переходов, и установка светофоров, и нанесение разметки.

Немалая доля средств отправляется на администрирование правонарушений, в том числе - доставку "писем счастья" автовладельцам. В некоторых регионах, где система фиксации штрафов отдана частным компаниям, солидный процент остается у этих фирм, следящих за сохранностью оборудования и эксплуатирующих его. В одних регионах эти компании получают фиксированную сумму, другие - долю с каждого штрафа.

#авто