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03.09.2020 09:51
Рубрика: Культура

Любимова: Претензии наследников Цоя к фильму Учителя должен решать суд

Текст: Инга Бугулова
Министр культуры РФ Ольга Любимова прокомментировала конфликтную ситуацию вокруг фильма "Цой". По ее словам, недопонимание, возникшее между наследниками музыканта и режиссером картины Алексем Учителем, должно решаться в судебном порядке.

Ольга Любимова рассказала, что прокатное удостоверение фильму выдано в законном порядке - документы в ведомство были поданы продюсерами в установленные сроки, никаких нарушений законодательства обнаружено не было.

Фото: kinopoisk.ru
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"В соответствии с постановлением правительства мы обязаны были выдать прокатное удостоверение для этого релиза. Если сегодня возникают какие-то претензии, например, со стороны наследников к продюсерам, то они должны решаться в судебном порядке", приводит слова министра ТАСС.

Ранее, сын Виктора Цоя Александр Цой сообщил, что направил президенту, в кабмин и Минкульт письмо с просьбой не допустить выхода фильма в прокат. По его словам, он был против сценария с самого начала, и в фильме видит только желание создателей заработать на известной фамилии.

В фильме "Цой" рассказывается о событиях после смерти лидера группы "Кино". Самого Виктора Цоя в этой истории нет - есть гроб с его телом. Главный герой - водитель автобуса, который участвовал в роковой аварии в августе 1990-го. Сам Алексей Учитель отмечал, что лента создавалась с уважением к памяти музыканта.

Премьера фильма несколько раз переносилась. Сейчас дата снова неизвестна.

Культура Кино и ТВ Наше кино Правительство Минкультуры Персона: Виктор Цой

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